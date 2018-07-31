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Эксклюзив PEOPLETALK: как четыре школьницы стали поп-группой?
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Эксклюзив PEOPLETALK: как четыре школьницы стали поп-группой? 

Peopletalk 31 июля 2018
Фото: Peopletalk
Четыре совсем юные девочки — Марта, Милана, Полина и Лика — занимались музыкой с детства. Милана, например, пела в хоре. «Я занималась еще и бальными танцами, но потом надо было выбрать что-то одно, и я выбрала вокал». Она часто ездила по конкурсам: «Сначала по совсем несерьезным, когда была маленькая. А потом началось что-то более внушительное — „Детская Новая волна“, „Детское Евровидение“».
Марта тоже занималась музыкой в школе, а три года назад переехала из Воронежа в Москву и поступила в «Академию Игоря Крутого». Лика помимо музыки занималась фигурным катанием, плаванием, английским языком, танцами и даже программированием. А Полина играла (и до сих пор играет) в Театре эстрады в Екатеринбурге. «У нас в основном детские спектакли, разные по тематике, есть „Приключения капитана Врунгеля“, там я морячка. Есть про подводный мир „Лови волну“, там я главная героиня».
Когда в прошлом году «Академия Игоря Крутого» объявила кастинг на проект «Битва талантов», они решили — надо пробовать. Кастинги проходили в разных городах. Полина, например, приехала на прослушивание в Казань — в Екатеринбурге кастинга не было. А Лика летела из Барнаула в Москву. Все, как одна, говорят: особо ни на что не надеялись, выступили да разъехались по домам. «А потом нам звонят и говорят: вы в проекте. Мы просто поверить в это не могли».
Съемки шоу длились три летних месяца. И в августе 2017-го девочки узнали, что теперь они — группа Dochas и артисты молодежного лейбла «A-Teens». Изначально, кстати, девочек было пять — через какое-то время одна участница ушла в сольное плавание. А вот «Дочки» пока не планируют выступать по одиночке: «Мы не знаем, что нас ждет в будущем, но пока у нас в планах быть в группе».
Кстати, репетируют и выступают девочки нечасто — собираются вместе раз в месяц. А на вопрос «почему?» отвечают с улыбкой: «Мы очень хотели бы жить в одном городе, но, например, Милана хочет после девятого класса переехать в Москву, Полине остался один год — она переходит в 11-й класс, и уже после этого должна тоже переехать в Москву. Поэтому совсем скоро мы будем все вместе».
В школе у девочек дела обстоят не очень: как это обычно бывает, одноклассники завидуют тому, что они поют в группе.
все слайды
Марта, например, часто слышит: «Ой, ты знаешь, что такое школа?» «Ты знаешь, как вообще учиться?» «Но я перестала обращать внимание», — говорит девочка. Милана соглашается: «У меня все то же самое. Есть такие люди, которые говорят: „Ой, опять в Москву“ или „Звезда пришла“. Надо просто учиться не обращать на это внимание. Если будешь зацикливаться, то потом у тебя ничего не получится». Лике говорят: «Девочка из Москвы приехала, не подходи». И только Полине, кажется, повезло: «Учителя меня вроде как поддерживают, хотя тоже иногда называют то, чем я занимаюсь, „песнями и плясками“. А вот одноклассники следят за нашим творчеством. Когда у нас вышла песня „Не о тебе“, я шла по коридору и заметила, как ее слушают ребята из моей параллели».
В арсенале группы пока две своих песни — «Эти крылья», которую они совсем недавно презентовали, «Не о тебе» (и клип на нее) — и несколько каверов. Но девчонки обещают: скоро нас ждет много концертов и появятся новые хиты. Может быть, с кем-то очень крутым и известным. По крайней мере, они об этом мечтают. В их снах Dochas выступают на одной сцене с Дэни Мьюзом, Терри, Федуком, Айовой. И наверное, у них это получится.
https://www.youtube.com/watch?v=V4cOWAS4-74  Благодарим Российский государственный гуманитарный университет за помощь в организации съемки.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eksklyuziv-peopletalk-kak-chetyre-shkolnitsy-stali-pop-gruppoj/
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