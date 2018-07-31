В Астрахани выступит русский хор из Цюриха 

Хор «Белые ночи» ("Weisse Nächte") — интернациональный по составу. Помимо русскоязычных участников в хоре поют швейцарцы, немцы, а также выходцы из таких стран, как Мексика, США, Франция и Куба. Всех их объединяет любовь к пению, к русской музыке и культуре. Существующий уже 15 лет коллектив — любительский, в нём нет музыкантов-профессионалов, зато есть физики, математики, домохозяйки, представители других профессий. А сплотила их россиянка, хормейстер Яна Василенко. Для нашей страны хор приготовил в этом году специальную программу, в которой будет звучать русская музыка, а также песни других «хоровых народов», представленных в коллективе. 22 июля хор «Белые ночи» дал концерт в Москве, а уже 3 августа он будет в Астрахани, сообщили в областном министерстве культуры и туризма.