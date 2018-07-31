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В Казани в третий раз пройдет фестиваль Open Art Festival
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В Казани в третий раз пройдет фестиваль Open Art Festival 

Казанский репортер 9 часов назад
Фото: Казанский репортер
4 августа на территории Горкинско-Ометьевского леса состоится фестиваль совместного творчества Open Art Festival. Мероприятие уже стало традиционным. В нынешнем году фестиваль будет проводиться в третий раз. В этом году организаторы подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу для жителей и гостей города. На территории всего фестиваля будут выступать молодые и талантливые уличные музыканты, креативные артисты, писатели и поэты, художники и другие интересные личности. В програме мероприятия — хендмейд-маркет, фудкорт, сцена с авторской музыкой, перформансами, театральными постановками и танцами. Кроме того, гостей порадуют экскурсии по фестивалю, «фотосушка», зона отдыха, фотозона, а все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах. Фестиваль начнется в 11.00 и продлится до 21.00, сообщили в управлении культуры.
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