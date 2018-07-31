Uma2rman представила новую песню

О появлении новой композиции сообщил Владимир Кристовский . Он добавил, что ее уже можно услышать на радио.

Поклонники уже высказали свои мнения.

— Заводная! — написала balazova.daniela.

— Прямо гимн для жизни. Отличная песня! — отозвался Константин Прищепа.

— Уррраааааа! Я буду кайфовать с ней на море! — поделилась эмоциями Елена Матюшина.

Но не все оценили новый трек.

— Очень люблю группу, но песня проходная, — считает Игорь Трефилов.

— Такое ощущение, что песня быстро сделала, как говорится, на коленке. Фоном для утренней гимнастики пойдет, — высказалась Mary Bright.

Кстати, у старшего из братьев — Сергея Кристовского — сегодня день рождения. Музыканту исполнилось 47 лет.

Ранее мы рассказывали, что музыканты выпустили новый альбом «Не нашего мира». Уже снят первый клип на одну из песен.