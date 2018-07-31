Uma2rman представила новую песню 

О появлении новой композиции сообщил Владимир Кристовский. Он добавил, что ее уже можно услышать на радио.
Поклонники уже высказали свои мнения.
— Заводная! — написала balazova.daniela.
— Прямо гимн для жизни. Отличная песня! — отозвался Константин Прищепа.
— Уррраааааа! Я буду кайфовать с ней на море! — поделилась эмоциями Елена Матюшина.
Но не все оценили новый трек.
— Очень люблю группу, но песня проходная, — считает Игорь Трефилов.
— Такое ощущение, что песня быстро сделала, как говорится, на коленке. Фоном для утренней гимнастики пойдет, — высказалась Mary Bright.
Кстати, у старшего из братьев — Сергея Кристовского — сегодня день рождения. Музыканту исполнилось 47 лет.
Ранее мы рассказывали, что музыканты выпустили новый альбом «Не нашего мира». Уже снят первый клип на одну из песен.