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На курорте «Роза Хутор» выступят Дельфин и Земфира
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На курорте «Роза Хутор» выступят Дельфин и Земфира 

Lenta.ru 31 июля 2018
Фото: Lenta.ru
На курорте «Роза Хутор» 10 и 11 августа пройдет музыкальный фестиваль LiveFest Summer. Об этом сообщается в пресс-релизе.
«В списке хедлайнеров LiveFest Summer — команды мирового уровня Therr Maitz и Pompeya. Поэт и музыкант Дельфин представит свой новый альбом 442, ставший настоящей сенсацией. Наконец, в полном соответствии со слоганом фестиваля «Музыка на высоте», насладимся выступлением Земфиры», — отмечают организаторы.
Главный фестивальный концерт состоится на специально выстроенной сцене на высоте 1600 метров. Посетителей с центральной площади курорта к месту проведения концерта с доставит канатная дорога «Стрела».
Отмечается, что купившим билет предоставят скидки на проживание на курорте. Организаторами мероприятия выступили компании Velvet music, PROталант и VolkovPro.
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