Жуков отменил гастроли из-за проблем со здоровьем

Сергей Жуков , фронтмен группы "Руки вверх", сообщил о частичной отмене летних гастролей, а именно, концертов в Ялте, Краснодаре, Геленджике и Сочи.

Официальное сообщение опубликовано в микроблоге группы. Причина отмены — здоровье артиста, который готовится к третьей операции.

"Сергей Жуков вынужден отменить летнюю часть гастрольного тура «Руки Вверх!» из-за возникших проблем со здоровьем

Артист, всегда отличавшийся отменным здоровьем, перенес уже две операции и готовится к третьей, самой важной, которая должна состояться в августе. Из-за этого он вынужден ежедневно проходить сложные и болезненные процедуры в московских клиниках".

Представители певца уточнили, что это первая отмена за двадцатилетнюю историю группы, за что певец приносит свои искренние извинения.

"Это первый раз за более чем 20-летнюю историю группы, когда «Руки Вверх!» отменяют часть своего гастрольного тура.

Сергей приносит извинения своим поклонникам в Ялте, Краснодаре, Геленджике и Сочи, что из-за предстоящей операции не сможет выступить у них этим летом. И верит, что с помощью врачей сможет снова вернуться к гастрольной деятельности".

Поклонники могут сдать билеты и вернуть деньги в указанных городах. Певец собирается записать обращение к своим фанатам, если ему не запретят медики.

"Менеджмент «Руки Вверх!» сообщает, что билеты на концерты группы в Ялте, Краснодаре, Геленджике и Сочи могут быть сданы по месту приобретения. А сам Сергей на этой неделе, если позволят врачи, запишет видеообращение для своих поклонников".

Диагноз певца до сих пор остается тайной, но поклонники давно отметили болезненную худобу Жукова. Сергей не отрицал проблем со здоровьем и попросил поддержки и понимания у своих фанатов.