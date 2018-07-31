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Андрей Макаревич: Хочется, чтобы сознание вернулось к другим артистам
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Андрей Макаревич: Хочется, чтобы сознание вернулось к другим артистам 

ИД «Собеседник» 31 июля 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Сразу несколько музыкантов отказались от участия в рок-фестивале «Нашествие», который пройдет в Завидово с 3 по 5 августа.
Среди «бунтарей» — певица, известная под псевдонимом Монеточка, и популярные группы «Порнофильмы», «Пошлая Молли», «Элизиум», «Йорш», Distemper. Свой отказ артисты объясняют тем, что организаторы фестиваля, на словах обещавшие прекратить сотрудничество с Мин-обороны, снова дали добро, чтобы военные разместили на поле возле сцены танки и призывные пункты.
«Там, где музыка, нет места оружию», — обозначили свою позицию музыканты «Пошлой Молли».
Организаторы фестиваля удивлены бойкоту.
— С артистами изначально оговорили все условия и форматы сотрудничества, — утверждает Евгения Киселева, генеральный директор «Мультимедиа Холдинга», который занимается организацией «Нашествия».
По словам Киселевой, все музыканты заранее знали о шоу пилотов Минобороны и не возражали против этого до самого последнего момента.
Вопрос отношения к милитаризации расколол рок-сообщество на два лагеря.
— Придумали какую-то ерунду, чтобы отмазаться, мол, они против войны, — считает музыкант Вадим Самойлов. — Ну, не хотят выступать, пожалуйста, фестиваль без них не обеднеет. «Нашествие» давно уже сотрудничает с Министерством обороны, и об этом все знают.
Однако ровно по той же причине на фестивале уже четыре года не выступает Андрей Макаревич.
— Танки, танцующие под рок-н-ролл — это извращение, предательство самой идеи фестиваля, — уверен Андрей Вадимович. — Ведь музыканты всегда выступали против оружия и войны. Конечно, личное дело каждого — участвовать в «Нашествии» или нет. Я никого не осуждаю. Но очень хочется, чтобы сознание вернулось и к другим артистам!
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2018 под заголовком «За сценой танки грохотали».
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