Москва онлайн покажет выступление «Братьев Грим» и SHOO на фестивале SОЛОМА

4 августа приглашаем вас на самый уютный праздник лета — фестиваль SОЛОМА! Четыре года подряд он проходит под открытым небом в саду "Эрмитаж" . Приятный аромат стогов, уютная атмосфера и музыка.

У гостей будет возможность выступить на площадке «Открытый микрофон» и прочитать свои стихи и прозу под аккомпанемент коллектива Arfa Sound. Музыкант, актер и теле— и радиоведущий Антон Лаврентьев прочтет стихи собственного сочинения, а затем откроет музыкальную часть фестиваля своими же песнями.

В музыкальной программе вы увидите: выступление Стаса Море, финалиста Международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна–2017»; группу SHOO, которая исполнит новый «морской» сет; Анну Ворфоломееву, виртуозно играющую на укулеле; Звезду YouTube и Facebook Виктория Черенцова; группу «Братья Грим».

Также на фестивале пройдут мастер-классы, конкурсы и состоится премьера театрально-музыкального проекта «6/8». Закончит вечер зажигательный оркестр Exilados. Приходите лично или смотрите нашу прямую трансляцию 4 августа в 17:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.