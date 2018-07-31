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Москва онлайн покажет выступление «Братьев Грим» и SHOO на фестивале SОЛОМА
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Москва онлайн покажет выступление «Братьев Грим» и SHOO на фестивале SОЛОМА 

Москва24 31 июля 2018
Фото: Москва24
4 августа приглашаем вас на самый уютный праздник лета — фестиваль SОЛОМА! Четыре года подряд он проходит под открытым небом в саду "Эрмитаж". Приятный аромат стогов, уютная атмосфера и музыка.
У гостей будет возможность выступить на площадке «Открытый микрофон» и прочитать свои стихи и прозу под аккомпанемент коллектива Arfa Sound. Музыкант, актер и теле— и радиоведущий Антон Лаврентьев прочтет стихи собственного сочинения, а затем откроет музыкальную часть фестиваля своими же песнями.
В музыкальной программе вы увидите: выступление Стаса Море, финалиста Международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна–2017»; группу SHOO, которая исполнит новый «морской» сет; Анну Ворфоломееву, виртуозно играющую на укулеле; Звезду YouTube и Facebook Виктория Черенцова; группу «Братья Грим».
Также на фестивале пройдут мастер-классы, конкурсы и состоится премьера театрально-музыкального проекта «6/8». Закончит вечер зажигательный оркестр Exilados. Приходите лично или смотрите нашу прямую трансляцию 4 августа в 17:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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