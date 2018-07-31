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Дни Москвы пройдут в Кемеровской области
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Дни Москвы пройдут в Кемеровской области 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 31 июля 2018
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
21 августа в честь открытия Дней в городе Кемерово на площади Советов состоится праздничный концерт Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Начало концерта в 19.00. Вход свободный.
22 августа в городе Белово Кемеровской области (Культурный центр «Инской», поселок городского типа Инской, улица Парковая, 4) пройдет сольный концерт московской вокальной группы «Кватро». Начало концерта в 14.00. Вход по пригласительным билетам.
В культурную программу Дней войдут также мероприятия для профессиональных сообществ Кемеровской области. Организаторами подготовлена деловая встреча на тему: «Детские библиотеки в социокультурной среде региона: стратегия инновационного развития и проекции будущего как составляющие национального проекта „Культура“, а участников народных филармонических коллективов Кемеровской области ждет уникальная возможность получить вокальный мастер-класс от народной артистки России Надежды Бабкиной.
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