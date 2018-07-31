На Урале пройдет шестой международный джазовый фестиваль UralTerraJazz

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости . Шестой международный джазовый фестиваль UralTerraJazz в субботу пройдет в городе Камышлов Свердловской области, сообщила на пресс-конференции во вторник и.о. министра культуры Свердловской области Галина Головина

Художественным руководителем фестиваля со дня его основания является известный российский джазовый пианист Даниил Крамер

"В череде знаковых событий, которые проводятся на территории Свердловской области, джазовый фестиваль в Камышлове занимает особое место. Он проходит в этом году в шестой раз, и он насыщен интересными, самобытными культурными акциями", — сказала и.о. министра культуры. В этом году фестиваль посвящен 350-летию Камышлова — одного из самых старинных городов на Урале.

Программный директор UralTerraJazz Ирина Щетникова рассказала журналистам о программе фестиваля. «Программа этого джазового фестиваля — одна из самых лучших программ джазовых фестивалей всей России. Начну я с самого „вкусного“ для себя — Тим Клипхаус (Нидерланды, скрипка). Он будет играть с трио Даниила Крамера. Даниил сам пригласил этого музыканта. Он очень востребованный. Если просто представить скрипку, играющую в формате цыганского джаза, — насколько это будет красиво, вкусно в летний день на открытой площадке», — сказала Щетникова.

Также на фестивале будет играть музыкант из США — Чэд Лефковитц-Браун. «Это представитель молодого направления джазовых музыкантов Нью-Йорка, музыкантов третьего тысячелетия, который является восходящей звездой джазового мира. Это уже более интеллектуальная музыка — сontemporary jazz. Это то, куда движется джазовая музыка», — отметила программный директор фестиваля.

Классика джаза будет представлена чернокожей вокалисткой из Италии, участницей телевизионной программы «Голос Италии» Деборой Чести, которая выступит с трио Крамера. Помимо этого, ожидается выступление музыкантов из Кубы HotHavanaOrchestra, финской вокалистки и гитаристки Эрьи Люютинен, а также резидентов екатеринбургского джаз-клуба EverJazz. В этом году будет организовано пространство для общения с музыкантами и мастер-классов.

Глава Камышловского городского округа Алексей Половников сообщил, что параллельно с джазовым фестивалем пройдут фестиваль песчаных скульптур «Kamyshlov-art-Sand 2018» и гастрономический фестиваль «Земляничный джем». Помимо этого, участники фестиваля намерены установить рекорд России, выстроившись в большую земляничку. Ожидается, что в акции примут участие 4 тысячи человек, уточнил Половников.

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