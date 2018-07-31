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Джастин Бибер уходит со сцены
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Джастин Бибер уходит со сцены 

Popcake.tv 31 июля 2018
Фото: Popcake.tv
Вот это новость! Джастин Бибер решил сделать перерыв в своей музыкальной карьере. Молодой человек заявил, что он хочет полностью сосредоточиться на своей семье и свадьбе с Хейли Болдуин.
Известно, что такое решение музыкант принял после того, как закончился его последний музыкальный тур. Похоже, поклонникам достаточно долго придётся ждать возвращения своего кумира на сцену. Радует лишь то, что сейчас Джастин продолжает записывать новые треки, которые, мы уверены, взорвут музыкальные чаты.
К слову, близкие музыканта отмечают, что новые песни будут наполнены глубоким смыслом, видимо, любовь к Хейли вдохновила Джастина как никогда. Сейчас весь мир с нетерпением ждёт свадьбы Бибера и Болдуин, и, конечно же, возвращения молодого человека на сцену.
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