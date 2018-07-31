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Планы на август: ночь балета, джаз и Brothers Moving
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Планы на август: ночь балета, джаз и Brothers Moving 

Журнал ОК! 31 июля 2018
Август — последний летний месяц в году, и получить от него нужно максимум впечатлений! Самая необычная площадка под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» подготовила программу практически на все выходные. Посетителей ждет джазовый уикенд, ночь одноактных балетов, выступление неистовых датчан Brothers Moving и многое другое.
11 августа здесь выступят бывшие уличные звезды, которые сегодня собирают целые залы — датская группа Brothers Moving. Две акустические гитары, бас, кахон и сильный хриплый вокал — таким минимальным составом музыканты с легкостью покоряют любую аудиторию.
18 и 19 августа зрители услышат джазовые композиции. В субботу лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров с участниками своего проекта Optimystica Orchestra, переодевшись в строгие костюмы, исполнят высококлассную эстрадную музыку в диапазоне от ска до джаза и босановы. А 19 августа звезда российской джазовой сцены Саша Машин презентует композиции со своего свежеизданного альбома — Outsidethebox. Вместе с ним на сцену выйдет выдающийся итальянский саксофонист Розарио Джулиани.
24 августа пройдет традиционная «Ночь одноактных балетов» — совместный проект ВДНХ и театра «Балет Москва». Артисты представят балет «Три поэмы» и спектакль «Транскрипция цвета».
В последний день лета, 31 августа, состоится сольный концерт Тамары Гвердцители.
Подробности на сайте.
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