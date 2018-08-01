Аршавин примет участие в покерном фестивале MILLIONS Russia в Сочи 

Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин примет участие в грандиозном покерном фестивале MILLIONS Russia, который пройдёт в Сочи. В рамках этого мероприятия с 3 по 14 августа состоятся 14 турниров, суммарный гарантированный призовой фонд которых составит 690 млн рублей. Гарантированный призовой фонд Мэйн-Ивента, в котором примет участие экс-капитан сборной России, составит 300 млн рублей.
Своё участие в фестивале подтвердили легендарный Фил Айви, а также Филип Груссем, Анатолий Филатов и Бертран Гросспелье, бывший игрок сборной России по футболу Владимир Быстров, футбольный комментатор Кирилл Дементьев и телеведущий Илья Трифанов.
Комментировать соревнования будут бывший редактор «Чемпионата» Михаил Сёмин и Илья Городецкий.