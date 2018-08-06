В Сочи проходит покерный фестиваль Millions Russia

В Сочи проходит третий день покерного фестиваля Millions Russia. Несмотря на то, что главный турнир ещё не стартовал, залы переполнены и, пожалуй, всё русскоязычное покерное сообщество уже слетелось в Краснодарский край. За столами собраны самые титулованные игроки СНГ: Виталий Лункин, Анатолий Филатов , Дмитрий Урбанович и многие другие.

Основное внимание сейчас приковано к турниру OPEN Event. Бай-ин 66 000 рублей и 825 участников за первые два дня. Вход в турнир по-прежнему открыт.

И уже завтра, 7 августа, начнётся трансляция с покерного фестиваля. Впервые будут работать не один, а сразу два ТВ-стола. Трансляция будет переключаться на самые интересные моменты. В это же время операторы будут снимать решающие раздачи за обычными столами, и эти раздачи так же будут выходить в прямой эфир трансляции.