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В Сочи проходит покерный фестиваль Millions Russia
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В Сочи проходит покерный фестиваль Millions Russia 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В Сочи проходит третий день покерного фестиваля Millions Russia. Несмотря на то, что главный турнир ещё не стартовал, залы переполнены и, пожалуй, всё русскоязычное покерное сообщество уже слетелось в Краснодарский край. За столами собраны самые титулованные игроки СНГ: Виталий Лункин, Анатолий Филатов, Дмитрий Урбанович и многие другие.
Основное внимание сейчас приковано к турниру OPEN Event. Бай-ин 66 000 рублей и 825 участников за первые два дня. Вход в турнир по-прежнему открыт.
И уже завтра, 7 августа, начнётся трансляция с покерного фестиваля. Впервые будут работать не один, а сразу два ТВ-стола. Трансляция будет переключаться на самые интересные моменты. В это же время операторы будут снимать решающие раздачи за обычными столами, и эти раздачи так же будут выходить в прямой эфир трансляции.
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