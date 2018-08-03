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В Сочи пройдет фестиваль «Морская симфония»
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В Сочи пройдет фестиваль «Морская симфония» 

Ревизор.ru 3 августа 2018
Фото: Ревизор.ru
Площадкой форума станет Центральная площадь Олимпийского парка «Medals plaza». В первые дни фестиваля выступят мексиканский тенор Родриго Поррас Гаруло, солистка Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Елена Безгодкова и солист оперной группы Большого театра Борис Стаценко. Все они исполнят главные партии в опере Пьетро Масканьи «Сельская честь». Еще одними участниками фестиваля станут музыканты академического хора МГУ им. М. В. Ломоносова и хора Межшкольного эстетического центра в Краснодаре. 11 и 13 августа на сцене появятся пианистка Екатерина Мечетина, приехавшая из Германии, и российское сопрано Венера Гимадиева. Сопровождать каждое выступление на форуме будет Сочинский симфонический оркестр под управлением Антона Лубченко.
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