В Сочи пройдет фестиваль «Морская симфония» 

Площадкой форума станет Центральная площадь Олимпийского парка «Medals plaza». В первые дни фестиваля выступят мексиканский тенор Родриго Поррас Гаруло, солистка Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Елена Безгодкова и солист оперной группы Большого театра Борис Стаценко. Все они исполнят главные партии в опере Пьетро Масканьи «Сельская честь». Еще одними участниками фестиваля станут музыканты академического хора МГУ им. М. В. Ломоносова и хора Межшкольного эстетического центра в Краснодаре. 11 и 13 августа на сцене появятся пианистка Екатерина Мечетина, приехавшая из Германии, и российское сопрано Венера Гимадиева. Сопровождать каждое выступление на форуме будет Сочинский симфонический оркестр под управлением Антона Лубченко.