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В Сочи стартовал Мэйн-Ивент MILLIONS Russia по покеру
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В Сочи стартовал Мэйн-Ивент MILLIONS Russia по покеру 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Во вторник в Сочи стартовал Мэйн-Ивент MILLIONS Russia по покеру с гарантией 300,000,000 рублей. В день 1А был зафиксирован 201 вход. В день 2 шагнули 106 участников. С лучшим стеком дальше прошёл Алексей Кравчук (5,055,000).
Причём начинал день Алексей в турнире Open, где был в числе 73 игроков, вышедших в день 3. До дня 4 добрались всего 10 человек. Чиплидером является partypoker Pro Дмитрий Урбанович. Продолжение 8 августа в 12:00.
Также стартовал турнир хайроллеров с бай-ином 3,000,000 рублей. Среди участников Анатолий Филатов, Андрей Патейчук, Патрик Антониус, Владимир Трояновский и многие другие. Фил Айви уже показался в «Казино Сочи», но в турнире ещё не зарегистрировался. Развязка этого события также запланирована на 8 августа.
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