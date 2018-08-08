В Сочи стартовал Мэйн-Ивент MILLIONS Russia по покеру

Во вторник в Сочи стартовал Мэйн-Ивент MILLIONS Russia по покеру с гарантией 300,000,000 рублей. В день 1А был зафиксирован 201 вход. В день 2 шагнули 106 участников. С лучшим стеком дальше прошёл Алексей Кравчук (5,055,000).

Причём начинал день Алексей в турнире Open, где был в числе 73 игроков, вышедших в день 3. До дня 4 добрались всего 10 человек. Чиплидером является partypoker Pro Дмитрий Урбанович. Продолжение 8 августа в 12:00.