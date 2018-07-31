Участники проекта «Московское долголетие» из Южнопортового побывали на концерте военного оркестра

Участники проекта «Московское долголетие» и жители различных районов столицы, в том числе, и района Южнопортовый 28 июля посетили концерт военного оркестра орденов Георгия Жукова , Владимира Ленина и Октябрьской революции и Красноказарменной дивизии оперативного назначения им. Феликса Дзержинского Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

— Бравые военные показали свое искусство в различных направлениях музыки. Многие ошибаются, если думают, что репертуар военных оркестров — это только марши и гимны. Виртуозные исполнители порадовали зрителей эстрадой советского периодами в современной обработке, джазовыми и другими композициями, — рассказали в Территориальном центре социального обслуживания населения «Южнопортовый».

Концерт прошел на территории зоны отдыха Нижнего Красногвардейского пруда, где зрители могли не только насладиться прекрасной музыкой, но и отдохнуть на фоне живописного оазиса в центре Москвы в одном из красивейших парков столицы. (ск)