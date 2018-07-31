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Миша Майер: Беспорядочный образ жизни — это обратная сторона популярности
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Миша Майер: Беспорядочный образ жизни — это обратная сторона популярности 

ИД «Собеседник» 31 июля 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Певец Миша Майер поговорил с Sobesednik.ru о звездах и наркотиках, Евровидении и своем новом клипе.
Мы встретились с артистом Мишей Майером, у которого недавно вышел клип «Выбираю тебя», чтобы поговорить о происходящем в российском шоу-бизнесе. За небольшой период времени на российской эстраде изменилось многое: от стиля исполнения звезд до их привычек.
Так, например, Майер уверен в том, что популярное мнение о том, что артисты употребляют наркотики, осталось в далеком прошлом:
— Это стереотип. Очень многие артисты любят заниматься спортом, это сейчас очень модно. Но есть артисты, которые ведут беспорядочный образ жизни, — отмечает Миша. — Мне кажется, это побочный эффект популярности — когда у тебя много денег, ты можешь позволить себе многое. Это вторая сторона медали, и это не совсем правильно. Можно деньги вкладывать во что-то разумное, заниматься благотворительностью и так далее.
Говоря о возможной поездке на Евровидение, Майер заявил, что поедет только под руководством Филиппа Киркорова:
— Киркоров — лучший в стране по Евровидению и один из лучших в Европе, — утверждает артист. — И то, что мы видели в последний раз — участие [Юлии] Самойловой, — было ужасно. Это мое мнение.
Я выступал на российской pre-party Евровидения, мы открывали его с The Dance Show, пели попурри на хиты Евровидения. У меня был саундчек, и после меня выступала Самойлова — я один из первых увидел, как это звучит живьем на репетиции. Ко мне подошла женщина и спросила, от какой я страны. Я говорю: «Да ни от какой». Она сказала, что сейчас поет наша представительница от России, и это вдвое хуже [чем спел Миша].
Доказательством того, что творчество Майера нравится многим, служат просмотры его клипа: видео на песню «Выбираю тебя» посмотрело более миллиона человек.
— «Выбираю тебя» — это просто обычная молодежная песня о том, что молодой человек ищет ту самую, одну-единственную, — объясняет Майер. — Главную роль в этом клипе сыграла Наташа Горожанова, финалистка прошлого сезона «Холостяка». Это такая идея без всяких философских задумок. И это, наверно, правильная позиция, потому что сейчас чем проще, тем лучше, — заключил артист.
Полное интервью с Мишей Майером вы сможете посмотреть совсем скоро на YouTube-канале ProZvezd и скоро на Sobesednik.ru.
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