Как создавался хит «Группа крови» Виктора Цоя

Ровно тридцать лет назад, в 1988 году, вышел новый альбом группы «Кино» под названием «Группа крови». Именно после этого диска к Виктору Цою со товарищи и пришла всесоюзная популярность. WomanHit.ru решил вспомнить, как создавалась заглавная песня альбома и почему поначалу публика приняла эту вещь без энтузиазма.

Премьера «Группы крови» состоялась чуть раньше, чем появился полноценный альбом, — на V фестивале ленинградского рок-клуба в 1987 году. Как вспоминают люди, бывшие на концерте, зал воспринял новую песню прохладно. Звучали даже фразы, что Виктор Цой совсем сдал. Однако даже Борис Гребенщиков позже говорил о том, что песня «Группа крови» показала, насколько чутко Цой понимал, куда нужно двигаться его группе. Ведь в конце 80-х ветер перемен уже витал в воздухе. Поэтому остросоциальные вещи явно были готовы прийти на смену любовной лирике..

Сама песня создавалась тоже необычно. В группе «Кино» было заведено, что все композиции музыканты сочиняли совместно. На этот раз Виктор Цой написал все один. И текст, и музыкальные партии почти всех инструментов. И только по завершении решил показать новый материал своим музыкантам. Те, видимо, несколько обиделись, что их так «обошли», поэтому рьяно принялись переделывать «Группу крови». Так что в дальнейшем аранжировки подвергались неоднократным изменениям. Сам альбом «Группа крови» готовился к выпуску за границей. На этом настаивала американская подруга питерских музыкантов Джоанна Стингрей . Но звукорежиссер альбома, Алексей Вишня, тайком сделал копию и отнес в музыкальный ларек, где альбом моментально растиражировали. Как говорят, именно благодаря этому неэтичному поступку «Группа крови» мгновенно стала популярна на всем пространстве СССР.

Сам Цой о своей внезапной популярности узнал случайно. Он тогда уехал в Казахстан сниматься в фильме «Игла» Рашида Нугманова и на несколько дней буквально выпал из жизни. А потом пошел в ближайший ларек и увидел крупную надпись на витрине: «Поступил новый альбом 'Кино» — «Группа крови». Когда позже ему стали приходить письма со всего СССР, он осознал степень своей популярности. «Группа крови» между тем прозвучала и в фильме «Игла» и моментально превратилась практически в гимн молодежи тех лет.

Сам Виктор Цой никогда особо не распространялся, какой подтекст он вкладывал в «Группу крови». Позже за него это сделали дотошные поклонники. Чаще всего высказывались мысли о том, что хит посвящен вооруженному конфликту в Афганистане. Кто-то посчитал, песня была написана под впечатлением от фильма «Звездные войны». Дескать, на это указывает строчка «звездная пыль на сапогах» на фоне характерных звуков выстрелов орудий космических кораблей из фильма Джорджа Лукаса

Нашли фанаты и много неточностей в тексте. Говорили, что шеврон с группой крови не нашивают на рукав военной формы, только на грудь, что курок не нажимают, как в песне, а спускают. Но так ли это важно сегодня? Песня уже вошла в список 100 лучших композиций отечественной рок-музыки и, как уверяет всезнающая статистика, до сих пор исполняется на разных радиостанциях бывшего СССР как минимум 20 раз в день.