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Группа Jimmy Eat World пожалела о зашифрованном в названии «еврее»
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Группа Jimmy Eat World пожалела о зашифрованном в названии «еврее» 

Lenta.ru 31 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Музыканты американской группы Jimmy Eat World пожалели о том, что выбрали такое название для коллектива. Об этом они сообщили в Twitter.
«Совет для новых групп: когда будете придумывать название, убедитесь, что аббревиатура, которая будет большими буквами отпечатана на футболках и обложках альбомов, не будет вызывать нареканий. Не за что», — заявили артисты.
Первые буквы трех слов в названии группы складываются в слово jew, что в переводе с английского означает «еврей».
Музыканты также рассказали историю создания такого названия. По словам одного из участников, кто-то предложил этот вариант, остальные не стали его обсуждать дольше пяти минут и приняли. Коллективу нужно было срочно придумать наименование, чтобы выступить на вечеринке по случаю Дня святого Валентина.
Jimmy Eat World была образована в 1993 году. В дискографии команды девять студийных альбомов.
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