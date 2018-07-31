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Рок-группа Nazareth представит новый альбом в Москве в феврале
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Рок-группа Nazareth представит новый альбом в Москве в феврале 

ТАСС 31 июля 2018
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Шотландская хард-рок-группа Nazareth 7 февраля даст концерт в московском «Крокус Сити Холл» в рамках мирового турне к своему 50-летию. Выступление станет также презентацией нового альбома музыкантов, сообщили во вторник в пресс-службе площадки.
"Новый, 24-й, студийный альбом Nazareth, по словам основателя группы Пита Эгнью, «гарантированно заставит вас выпрыгнуть из носков», — привели слова Эгнью в пресс-службе. Альбом под названием Tattooed On My Brain содержит «чертову дюжину» песен, написанных участниками группы, говорится в сообщении. «Диск выйдет осенью, и Nazareth отправится в его поддержку в юбилейный мировой тур, в рамках которого даст единственный концерт в Москве», — отметили в пресс-службе.
По информации на сайте группы, релиз нового альбома, вероятнее всего, состоится в середине сентября. Музыканты также исполнят в России свои хиты, добавили устроители концерта.
Nazareth основана в 1968 году. За время существования группы ее участники неоднократно менялись, и сегодня из оригинального состава на сцену выходит лишь басист Пит Эгнью. С ним выступают его сын, барабанщик Ли Эгнью, вокалист Карл Сентанс и гитарист Джимми Мюрисон.
На сегодняшний день группа выпустила 23 студийные пластинки, большинство из них стали классикой рока. Наиболее успешными признаны альбомы Razamanaz (1973), Loud'n'Proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) и Close Enough For Rock'n'Roll (1976).
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