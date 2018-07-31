В Тамбове пройдет шестой фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной»

ТАМБОВ, 31 июл — РИА Новости . Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной» в шестой раз пройдет в Тамбове 11 августа; основная идея музыкального праздника — популяризировать хоровое пение в регионе и за его пределами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Фестиваль «Песни над Цной» возродил красивую традицию, присущую именно тамбовской хоровой музыке. Еще в начале XX века, в 1901 году, когда в Тамбове появились первые любительские хоры, они на лодках совершали прогулки по реке, оглашая окрестности своим стройным пением. Сейчас, как и в далекие дореволюционные годы, фестиваль уже традиционно открывается лодочным променадом. 11 августа с 17.00 до 18. 20 вдоль берегов канала реки Цна проплывут пять прогулочных катеров, образовав своеобразную музыкальную флотилию. Хоровые коллективы со всех уголков Тамбовщины исполнят популярные советские и народные песни, приглашая всех жителей на гала-концерт. Музыка наполнит всю набережную Тамбова. На берегу на разных площадках также будут выступать артисты", — сказал представитель пресс-службы.

После этого начнется пятичасовой музыкальный песенный марафон.

"Фестиваль уникален своей многожанровостью. За пять лет он стал одним из любимых и самых посещаемых культурных событий области. Организаторы стараются прислушиваться к пожеланиям тамбовчан и на этот раз, по просьбам зрителей, в программе появится еще один жанр — шансон", — цитирует пресс-служба слова заместителя начальника регионального управления культуры и архивного дела Сергея Саввина

Перед зрителями выступят Тамбовский камерный хор имени С. В. Рахманинова, государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, хор Сретенского монастыря, ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка» и другие артисты. Ожидается приезд народного артиста России Льва Лещенко . Завершится концерт дружным исполнением гимна фестиваля под огни праздничного фейерверка.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что «Песни над Цной» вносят большой вклад в возрождение традиций российской национальной певческой культуры и пропаганду российского искусства.

"В ряд больших, сугубо тамбовских праздников таких, как Покровская ярмарка, фестиваль духовых оркестров, День садовода в Мичуринске, Атмановские кулачки стремительно вошёл и прочно закрепился удивительный по красоте музыкальный фестиваль «Песни над Цной». Величие русской культуры, новые знакомства с большими артистами, сама обстановка дружбы, теплоты, сердечности делает такие встречи просто незабываемыми", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

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