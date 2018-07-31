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Турецкая оперная дива Серап Чифтчи выступит в Москве
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Турецкая оперная дива Серап Чифтчи выступит в Москве 

ТАСС 31 июля 2018
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Меццо-сопрано, звезда Государственного театра оперы и балета Анталии Серап Чифтчи даст три концерта в рамках Второго фестиваля Турции в Москве, который пройдет в парке «Красная Пресня» с 10 по 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
"Обладая голосом редкой красоты, Серап Чифтчи в равной степени прекрасно исполняет классический репертуар и национальную музыку, благодаря чему стала олицетворением многоликой культуры своей страны для слушателей в самых разных уголках мира", — отметили организаторы, добавив, что по приглашению высоких официальных лиц артистка регулярно принимает участие в крупных мероприятиях в Турции и за ее пределами — в США, Австрии, Омане, странах Латинской Америки и других.
На фестивале в Москве турецкая оперная дива выступит с тенорами Большого театра России.
"Для меня радость и честь познакомить российских зрителей с богатейшей турецкой культурой. Я выступала на фестивале в прошлом году. Это был мой первый визит в Россию, и этот опыт стал необыкновенно волнующим для всех нас — участников, организаторов. Фестиваль произвел сильнейшее впечатление, интерес к турецким артистам был огромный — нас отлично встретили", — процитировали певицу в пресс-службе.
Чифтчи исполнит популярные арии, неаполитанские песни, фольклорные композиции, песни на турецком языке и, возможно, даже на русском. «Но какие именно, пока не скажу — это будет сюрприз», — сохранила она интригу.
Чифтчи получила музыкальное образование в Государственной консерватории Измира на кафедре оперного пения и театрального искусства в классе одного из самых выдающихся турецких оперных певцов, профессора Севды Айдан. В 1998 году она начала карьеру в оперном театре Джемаля Решита Рея в Стамбуле, а спустя год перешла в Государственной театр оперы и балета Анталии, где работает и сейчас. В ее репертуаре — ведущие партии в таких операх, как «Кармен» Бизе, «Сельская честь» Масканьи, «Русалка» Дворжака, «Трубадур» и «Травиата» Верди.
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