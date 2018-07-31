Выплеск дурости: кто играет музыку на улицах Ярославля

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Автор: Анастасия тихомирова Выплеск дурости: кто играет музыку на улицах Ярославля Сколько зарабатывают поющие в переходах

Летом Ярославль поёт! На центральных улицах — молодые веселые парни играют музыку — такую разную, как и они сами. Кто эти ребята? Поговорили с ними и сделали очень музыкальный репортаж.

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Илья Зорин, 23 года

Илья занимается музыкой 11 лет. В третьем классе родители насильно отправили его в музыкальную школу по классу фортепиано. А через пару лет Илья понял: музыка — это его. Сам освоил игру на мандолине и гитаре. Илья не закончил университет. Говорить об этом не любит. Сейчас занимается флористикой: работает в цветочной лавке. В свободное от работы время пишет музыку — электропанк. Недавно выпустил первый свой альбом.

Раз в две недели или раз в месяц Илья играет на гитаре в подземном переходе рядом с ТЮЗом. Говорит, что здесь хорошая акустика.

— На улицу я вышел в августе того года. Как и все новички, начинал играть в Знаменской башне, но там очень часто стали включать молебны, и я ушел оттуда. Есть конечно люди, которые приходят и целенаправленно пытаются их переорать, но я не из таких. То есть я вышел один раз на улицу, и это как наркотик: я не могу остановиться, выхожу все чаще и чаще.

«На самом деле на музыке можно прожить»

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— Когда у меня не было основной работы, я каждый день выходил на улицу и играл. Это было осенью. Я и голос сажал, но мог заработать полторы тысячи за час или полтора.

«Бывает подходят люди и просят сыграть Цоя, Ляписа и прочие русские песни. А я играю только то, что нравится мне, и это редко находит отклик среди людей. Я люблю играть Depeche Mode Криса Айзека , Kasabian»

— Так получилось, что на протяжении всей моей жизни, такие люди, как бомжи или алкаши ко мне тянутся. Я не знаю, что они во мне находят. И был такой случай: я играл в Знаменской башне и мимо меня проходили два алкаша-бомжа, не знаю, но выглядели они именно так. Это, видимо, были муж и жена. Они были очень пьяными, подошли ко мне и попросили сыграть что-нибудь про любовь. Я им сыграл, и они были очень счастливы, предложили мне выпить спирт, но я отказался. Потом они пришли со своим другом. Я сыграл для него песню, а на следующий день этот друг нашел меня. Он был уже трезвым. Я сыграл для него, а он сел напротив меня и заплакал. Это было невероятно! Я тогда подумал, что это один из самых незабываемых моментов в моей жизни.

«А еще меня иногда подкармливали бабули. Они давали мне яблоки и пирожки, потому что у них не было налички»

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Мы группа «ЖыШы» — пиши через «ы»!

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Кирилл: — Мы долго наблюдали за тем, как на улицах играют другие музыканты, и у нас пришла идея соединить гитару, диджериду и битбокс и создать что-то новое в городе.

«Мы хотим показать, что необязательно иметь музыкальное образование, готовый репертуар. Если ты поешь от сердца, живешь музыкой, то она есть и будет»

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Просто играем от души

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— Наша музыка существует здесь и сейчас. Если на нас смотрят какие-нибудь интеллигенты, то, естественно, я пою более интеллигентные тексты, если мы видим, что стоят обычные пацаны «с Брагино», то буду петь про темы, которые их задевают.

«Наша цель не коммерция. Наша цель — внутренняя свобода и выплеск своей дурости, своего озорства»

Андрей: — Мы просто делаем, как нам по кайфу. Также и зрители кайфуют и расслабляются. Мне кажется, со временем это превратится во что-то серьезнее, чем просто хобби. Кирилл:— У нас есть какой-то определенный стиль, мы его наблюдаем — это честность. И когда мы ломаем эти рамки, когда мы можем при зрителях поругаться, когда мы можем резко прекратить играть музыку — зрителей это выбивает и тем самым делает выступления интересными.

Слёзы маленького Коли

Кирилл: — Максимум мы заработали две тысячи за пару часов, играя на Дне города. С нами еще играл Коля, маленький такой. Постоянно на Кирова бегает. Он держал микрофон для флейты. Я помню, мы играли, смотрим на него, а он стоит и плачет. Мы подумали, если Колю цепануло, то всех остальных должно цеплять. Мы даже не знаем, хотим ли мы делать из этого что-то серьезное. А что такое серьезность? Быть в чартах «Контакта» и «Айтьюнса»? Это очень сложный вопрос. Либо мы сохраняем эту чистоту, чистоту сердца, либо мы пишем музыку на потребу дня про розовое вино, про еще что-нибудь.

Кирилл Царёв , 18 лет Учился в техникуме легкой промышленности на рекламиста, но бросил. Какое-то время ходил в музыкальный кружок, но лишь сильное желание заставило Кирилла серьезно заняться музыкой. Вот уже два года Кирилл практически каждый день выходит на улицу и зарабатывает себе на жизнь любимым делом. Сейчас у него своя музыкальная группа и большие планы: недавно он записал альбом и хочет отправиться в турне.

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— Мне, как и всем, надоело учиться. Я решил бросить все и пойти по сложному пути: рискнуть — а что выйдет? Ну пока вроде все хорошо, пишем альбом сейчас. На самом деле, я не нашел профессию для себя. Душа у меня лежит больше к музыке, чем работать где-нибудь.

Чуть не умер от холода

— Обычно играю по будням и с утра. Встаю часов в 9–10, умоюсь, поем и выезжаю. Я люблю играть у ТЮЗа в переходе. На Кирова очень тяжело играть: пространство побольше и связки приходится напрягать сильнее. Молодые музыканты, которые недавно начали играть на улице, могут занять место на целый день до самого вечера. Мы, которые уже приелись, все знакомы друг с другом, занимаем часика на два и потом меняемся. Обычно я один играю или с барабанщиком. По отдельности проще выступать, так как не нужно аппаратуру лишнюю вести. Зимой я играю либо в нижнем переходе, либо в арке (Знаменская башня). На Кирова я вышел один раз и чуть не умер от холода. В Новый год стоял с часу и до четырех, у меня вышло где-то три тысячи рублей. Я стоял здесь, на Кирова. У меня лопнуло две струны и голос сел, но всем было пофигу. Люди не всегда хорошо реагируют. Некоторые просто не понимают, что это нелегко петь: уши закрывают, некоторые бабушки быстро пробегают. Агрессии не было, но мне говорил какой-то мужик: «Иди работу себе ищи!». А я вслед кричал: «Я нашел!».

«Некоторые люди не понимают. Для них работа — это на заводе работать, приходить со смены, брать водку и ложиться смотреть футбол»

Кирилла и его группу приглашают играть в бары и клубы

О группе «МЭРИ ЭНН»

— Мы играем что-то среднее между «Нервами» и «Пошлой Молли». Лиричная музыка для подростков. Мы заранее планировали, что нас будут слушать подростки, так как мы сами подростки, пишем о том, что нас волнует. Но оказалось, что нас не только они слушают: у нас на концертах и бабушки бывают, и мужики сорокалетние. Мама не одобряет, что я бросил учебу. Говорит, если тебе это будет приносить доход, то почему нет? Главное, чтоб я занимался чем-нибудь, а не дома сидел. Это переросло незаметно, пока я играл на улице, в нечто большее, чем хобби.