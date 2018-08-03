Николай Долуда не дал однозначного ответа об отношении к казачеству в стране

Краснодар. 3 августа — Новая Кубань. Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска дал интервью одному из региональных телеканалов. Эту должность он занимает вот уже 10 лет.

В интервью Долуда подвел итоги прошедшего совета атаманов. На нем обсуждались вопросы деятельности кубанского казачьего войска: экономическое состояние, патриотическое воспитание подрастающего поколения, вопросы несения службы, деятельность союза казачьей молодежи.

Николай Александрович отметил важность создания молодежного казачьего союза, который появился в регионе в прошлом году. Он выразил надежду, что выпускники специализированных классов, школ и корпусов придут на смену действующим казакам.

Также Долуда прокомментировал важность создания организации Всероссийского реестрового казачьего войска:

-Возможность применения административного ресурса, тесное взаимодействие с органами федеральной исполнительной власти, привлечение серьезных денежных средств по линии государственных программ. «…» Реестровые казаки не мыслят своей жизни вне государства.

Он отметил, что в России наиболее интенсивно развивается кубанское казачье войско. Это стало возможным за счет помощи лично губернатора Краснодарского края и законодательного собрания:

— У нас единственных создана вся нормативно-правовая база для жизни, деятельности и службы казаков кубанского казачьего войска. Такого ещё раз повторяю нигде абсолютно нет.

По задумке центр Всероссийского реестрового казачьего войска будет располагаться в Москве. Наказной атаман будет назначен президентом РФ, им же утвержден устав организации.

В заключение Долуда затруднился в ответе на вопрос о том, изменилось ли в целом в стране отношение к казачеству:

— Где-то да, где-то нет. «…» Авторитет и уважением к казакам кубанского казачьего войска или к другим казакам, оно будет не в зависимости от красивой формы, об этом тысячу раз говорил, а в зависимости от тех мероприятий, той работы, которую проводят те или иные казачьи общества.