Сын легендарного и опального предводителя Кубанского казачьего войска Андрея Шкуро побывал в Краснодаре, на Родине отца

Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. 86-летний Григорио Арратиа вместе с корреспондентом «Новой Кубани» посетили памятные места.

Имя кубанского казака, офицера, генерал-лейтенанта Белой армии Шкуро хорошо известно не только на Кубани. Андрей Григорьевич — фигура весьма неоднозначной, однако ряд его заслуг перед Отечеством очевиден.

Среди представителей современного кубанского казачества по этому поводу произошел раскол: некоторые почитают Шкуро как героя, другие же придерживаются иных взглядов.

Небольшая историческая справка — Андрей Григорьевич Шкурородился 7 января 1887 года в станице Пашковской. (7 февраля 1886 года, в соответствии с автобиографией Шкуро, — прим «НК»).

В Первую мировую войну командовал взводом 3-го Хопёрского полка, в составе 3-го Кавказского армейского корпуса участвовал в тяжёлых боях на Юго-Западном фронте в Галиции. Шкуро несколько раз был ранен, имеет огромное количество наград: орден Святой Анны 4-й степени, Георгиевское оружие и т.д.

В Гражданскую — прославился лихими рейдами — его дивизия брала Ессентуки, и Кисловодск — и в тридцать два года получил чин генерал-лейтенанта и был награжден британским рыцарским орденом.

На Кубани сражался до последнего, был эвакуирован в Крым, с Врангелем не смог найти общего языка. В эмиграции вначале оказался в Сербии, затем перебрался во Францию.

В конце Второй мировой войны пошел на сотрудничество с Вермахтом.

В 1945 году Андрей Григорьевич был арестован и выдан англичанами Советскому Союзу.

16 января 1947 года по решению Военной коллегии Верховного суда СССР Шкуро был казнен в Москве вместе с атаманом Красновым по обвинению в борьбе против Советского Союза и ведении активной шпионско-диверсионной и террористической деятельности.

До недавнего времени о прямых потомках Шкуро ничего известно не было. 31 июля Краснодар посетил 86-летний Григорио Арратиа, который уверен в том, что является сыном Андрея Григорьевича. Он приехал в краевую столицу вместе с семьей: супругой Марией и дочерью Наталией. ;

Фото: «Новая Кубань»

Чета Арратиа проживает в небольшом городке на юге Чили. Из своего детства Григорио отчетливо помнит, как приблизительно в 1936 году его привез в Чили мужчина. Уже с возрастом он осознал, что это был казак.

Некоторое время мужчина жил вместе с мальчиком, а потом отдал его в приемную семью.

В 1960-е годы Григорио получил странную посылку: чёрное знамя с изображением волчьей головы, кинжал кубанского казачьего войска, личные записи и фотографии. Человек, который принес все эти вещи пояснил, что их просил передать ему отец.

Как раз в это время в Буэнос-Айросе была выпущена книга «Записки белого партизана». Рукопись Андрея Шкуро издательству«Сеятель» передала вдова Владимира Бека, который являлся доверенным лицом Андрей Григорьевича. ;

Зная страшную судьбу политических мигрантов, Григорио долгое время скрывал ото всех то, что узнал о своем истинном происхождении. Опасаясь за свою жизнь, он боялся устанавливать и возможные родственные связи.

И вот в возрасте 86 лет он решил почтить память своего отца и посетить места, связанные с его жизнью и деятельностью.

В Краснодаре сын Андрея Шкуро был несколько дней. В сопровождении корреспондента «Новой Кубани» он побывал в доме, где проживал его отец. Здание расположено на ул. Леваневского 53. Это единственный дом из всех тех, которые уцелели в наши дни. ;

Фото: «Новая Кубань»

Затем они отправились в гимназию №58, расположенную на ул. Гоголя в пос. Пашковский, где учился отец Григорио.

У креста, установленного в память «об умученных потомках казаков», сын генерала Шкуро не смог сдержать слезы. ;

Фото: «Новая Кубань»

Григорио и его семья познакомились с национальной казачьей кухней, традициями и бытом, посетили музей казачества и другие достопримечательности краевой столицы.

Чета потомка генерала Шкуро шокирована тем радушным приемом, который оказали им в Краснодаре, причем даже случайные люди, которым довелось узнать о том, что иностранный гость является потомком легендарного казачьего генерала.

Кубанские волонтеры, занимающиеся семейно-исторической работой, помогли Григорио в поисках всех своих предков. ;

Фото: «Новая Кубань»

Он признался, что очень рад, что в своем почтенном возрасте наконец смог прочувствовать свои казачьи корни.

Для Григорио посещение памятных мест, связанных с его отцом, было мечтой его жизни с того самого дня, когда он узнал о своем происхождении.

86-летний потомок Андрея Шкуро очень похож на него внешне. Григорио Арратиа держится уверенно, несмотря на возраст, пребывает в здравом уме и твердой памяти, как и подобает сыну казачьего генерала.

В благодарность он в деталях рассказал подробности своей жизни корреспонденту «Новой Кубани». Наше издание уже приступило к подготовке публикации о сыне легендарного и опального кубанского казака.