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Пианист из Петербурга, сыгравший в Мраморном каньоне, собирается снять клип «Рояль на помойке»
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Пианист из Петербурга, сыгравший в Мраморном каньоне, собирается снять клип «Рояль на помойке» 

Собака.ru 23 часа назад
Фото: Собака.ru
Пианист и композитор из Петербурга Павел Андреев, известный по проектам «Пробуждение» и «Музыка сфер», в рамках которых он сыграл в мраморном каньоне Рускеала и на вершине горы, на этот раз собирается поместить рояль на городскую свалку, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Вместе с ним в проекте принимает участие художница Оксана Андреева.
«Идея осуществления проекта появилась, когда наша знакомая Наталия Мурашова рассказала нам о своей мечте: чтобы всю пластиковую тару, а особенно бутылки для воды, заменили на биоразлагаемые», — говорят авторы проекта.
Для съемок клипа «Рояль на помойке» авторы проекта собирают средства на краудфандинговой платформе Planeta. На момент публикации собрано 50 из 100 тысяч рублей, то есть ровно половина необходимой суммы. Клип планируют выпустить в начале сентября.
Собранные деньги пойдут на покупку рояля, транспортировку инструмента на место и обратно, запись музыкальной композиции, работу оператора и монтаж ролика. После окончания съемок рояль отправится в Карелию, где Павел Андреев даст концерт в Мраморном каньоне, как это было в прошлом году.
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