Ещё
Новый дуэт: Джада Пинкетт-Смит работает с дочерью
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Новый дуэт: Джада Пинкетт-Смит работает с дочерью 

Клео.Ру 22 часа назад
Фото: Клео.Ру
Она более двадцати лет в браке с Уиллом Смитом (Will Smith). У актрисы в этом союзе появились сын и дочь. И накануне Джада Пинкетт-Смит (Jada Pinkett Smith) рассказала, что она написала песню вместе со своей дочерью Уиллоу.
«Мы с Уиллоу написали песню, которая называется Dear Father («Дорогой отец»), и продолжаем работать над ней. Это довольно увлекательно. Уиллоу всегда хотела сделать что-нибудь вместе со мной», — сказала Джада в интервью изданию Billboard.
Песня является определенным знаком уважения со стороны Пинкетт-Смит к ее другу Тупаку Шакуру и его песне «Дорогая мама». Помимо указанной песни, Джада и ее дочь работают также и над другими совместными песнями.
«Она выросла в турах Wicked Wisdom и всегда мечтала о том, чтобы поиграть с группой и выступить вместе со мной на сцене. Она всегда хотела, чтобы мы работали совместно». Пинкетт говорит о своей играющей тяжелую музыку группе, которую она основала в 2002 году. «Это очень весело. Мы думаем о том, чтобы сделать еще много песен вместе», — говорит Джада. Она не уточняет, когда поклонники смогут услышать ее новую композицию.
Для 17-летней Уиллоу это будет первый релиз с тех пор, как в 2017 году она выпустила свой альбом The1st. Дуэт матери и дочери уже работал вместе, когда они создавали свой сериал на Facebook Red Table Talk. Во втором эпизоде сериала Уиллоу рассказала о том, как тяжело ей было психологически после выпуска ее первого сингла в 2010.
«Это было после Whip My Hair, и я тогда просто остановилась, прекратила заниматься на уроках пения, и меня беспокоили вопросы о том, кто я есть и есть ли у меня назначение, могу ли я сделать что-то большее? — вспоминает Уиллоу. — После тура они хотели, чтобы я закончила альбом, а я не собиралась делать этого. После я слушала много мрачной музыки и чувствовала, что падаю в какую-то черную дыру и даже резала себя».
Уиллоу сказала, что никто в семье не знал об этом, даже ее отец Уилл Смит и брат Джейден. Тем не менее она прекратила наносить себе вред после того, как поняла, что такое поведение совершенно ненормально и не приведет ни к чему хорошему.
Клео.Ру: последние новости
Как Пугачева решилась на декольте Навка: «Спорт — это жизнь, движение» Не стало Олега Анофриева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение