«А можно и в Волоколамске!»: петербургский пианист даст концерт на свалке

Петербургский пианист Павел Андреев , прославившийся тем, что сыграл на рояле прямо посреди карельского озера, запустил новый социальный проект. На этот раз его концерт будет проходить на полигоне твердых бытовых отходов. Инструмент установят прямо среди гор мусора, там же на раскладных стульях будут располагаться зрители, а если на выступление ненароком заглянут бомжи, их встретят как дорогих гостей. «Шторм» поговорил с автором идеи, чтобы узнать, зачем ему это нужно и не разбежится ли богема, испугавшись помета кружащих над головами чаек.

— Павел, в разное время Вы играли и посреди озера, и на заснеженной вершине горы. Красота и романтика — это все понятно. Зачем Вас потянуло на свалку?

— Эта идея пришла мне в голову как раз после того, как мы завершили проект «Рояль в каньоне» — тот самый концерт на воде. И там действительно была романтика: качающийся плот, музыка, накрапывающий дождь… А потом я подумал: а почему бы мне не выступить на помойке, чтобы показать, что этот мир прекрасен, но у него есть еще и обратная, уже не такая приглядная, сторона?

Концерт будет снят на камеру, и на основе этого материала мы сделаем социальный клип, который, по нашей задумке, как раз и привлечет внимание людей к проблемам окружающей среды и переизбытка мусора. Название — символичное: «Рояль на помойке»!

— А место уже выбрали?

— Еще нет. Сегодня-завтра собираемся поездить по разным точкам Петербурга, чтобы найти самое впечатляющее. Какие-то наметки уже есть, но, пока выбор не сделан, мы будем рады любым советам и подсказкам.

— Как насчет Подмосковья? Помните проблемную свалку в Волоколамске, где разъяренные жители закидывали губернатора Воробьева снежками, а одна маленькая девочка даже грозилась его зарезать?

— Почему бы и нет. Если найдутся люди, которые помогут нам с доставкой инструмента, мы вполне можем выступить и в Волоколамске. Наша задача — привлечь внимание общества, и, если это произойдет именно там, где мусорные проблемы актуальны как нигде, мы только за.

— Я уже представила эту картину: горы хлама, рояль — и Вы в белой рубашке! Кстати, зрители будут? Может быть, Вы даже поставите для них кресла?

— Насчет кресел — вряд ли, но раскладные стулья у нас уже припасены, и они действительно будут стоять посреди мусорных гор! Говорят, чтобы понять всю серьезность проблемы, нужно окунуться в нее с головой, что и будет предложено нашим зрителям. Это намного честнее, чем знать, что рядом с вами происходит что-то жуткое, и делать вид, что все в порядке. Рояль, кстати, тоже будет стоять прямо среди мусора: меня не испугает ни запах, ни прочие прелести наших русских помоек.

— А если к Вам на концерт заглянут местные бомжи, найдете для них местечко?

— С радостью! Проект обезличенный, поэтому мы не делим людей по их социальной принадлежности. Если к нам вдруг забредет какой-нибудь бомж, ролик станет еще более эффектным, да и ему самому будет приятно. Было бы здорово, если бы где-нибудь рядышком работал трактор и кружили чайки. А над всем этим будет звучать моя музыка — «Дыхание планеты».

— Сколько будет стоить билет?

— Для людей без определенного места жительства — ничего, а для всех остальных — пять тысяч, которые станут вкладом в наше общее дело. Несмотря на то что сам проект некоммерческий, на съемки ролика нам нужно как минимум сто тысяч. Главная проблема — купить рояль; мы сделаем это через «Авито». Потом его нужно будет доставить, выгрузить, найти деньги на запись. Так что будем выкручиваться как можем: какую-то часть средств добудем сами, а какую-то соберем на сайте Planeta.ru.

— Пианист, который борется за экологию, — это, конечно, круто. Насколько тяжело продвигать такие идеи?

— Очень. Особенно когда ты занимаешься самобытным творчеством и предлагаешь людям послушать что-то непривычное. Они с удовольствием ходят и на рок, и на рэп, и в филармонию, но, если ты хочешь показать что-то новое, завоевывать их любовь приходится долго и кропотливо. Что я и пытаюсь делать, сочиняя свою музыку и давая концерты то на озере, то в снегах на вершине горы.

— Как Вы думаете, чего не хватает нашей культуре?

— Как раз этой самой новизны, потому что люди слишком сильно увязли в прошлом. Например, не так давно я попал на какой-то концерт, который проходил на Дворцовой площади, и вернулся домой разочарованный: там опять играли ретро. Советская эстрада, песни военных лет… Не подумайте, что я против, но нужна новая музыкальная волна, которая была бы свободна от рамок и стереотипов, настраивала на счастье и вдохновляла на свершения! К сожалению, мы цепляемся за уже существующее, боясь экспериментировать.

— Экспериментировать — это прицепить рояль к вертолету, чтобы сыграть на горе Композиторов?

— Хотя бы… Чтобы прийти к своей вершине и по-другому посмотреть на эту жизнь!