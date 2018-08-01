Ещё
LOUNA: Мы всегда стараемся пробовать что-то новое
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

LOUNA: Мы всегда стараемся пробовать что-то новое 

Национальная Служба Новостей 10 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Лусинэ Геворкян рассказала, как ее команда готовится к «НАШЕСТВИЮ» и чем собирается удивить публику на сольном концерте.
Группа LOUNA сейчас готовится сразу к двум важным выступлениям: одно из них состоится уже в пятницу в Большом Завидове на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Второе — большой сольный концерт команды, который состоится 17 ноября в Москве. Там коллектив представит новым альбом «Полюса». Лусинэ Геворкян заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, чем группа будет удивлять пришедших на концерт зрителей, читайте только на сайте НСН.
«Мы стараемся сейчас рассматривать различные идеи. Думаю, все будет очень интересно, тем более, что мы всегда стараемся делать что-то необычное, пробовать что-то новое. Для нас важно реализовать свои творческие идеи и предоставить посетителям наших концертов какие-то интересные находки и мысли», — подчеркнула артистка.
Услышать группу LOUNA на фестивале «НАШЕСТВИЕ» можно будет 3 августа. Коллектив выступит на Главной сцене. Напомним, заезд на фестиваль начнется в четверг, 2 августа. Билеты и все подробности вы найдете на сайте Nashestvie.ru.
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Бригадный подряд»: Нашим сетом на «НАШЕСТВИИ» публика останется довольна! В Самаре увековечат песню «Там, где клен шумит» Хавтан спелся с кубинцами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение