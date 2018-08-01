«Мои песни — как люди»: эксклюзивное интервью Эдиты Пьехи

Эдита Пьеха отметила свой 81-й день рождения сольным концертом на сцене театра Эстрады в Санкт-Петербурге. Перед началом выступления звезда советской эстрады дала небольшое интервью Пятому каналу.

— Эдита Станиславовна, вы как ни грозились в прошлом году пред юбилейным концертом чуть ли не на покой уйти, сегодня вы опять на сцене. Что такой опытной артистке как вы дает сцена, неужели вы по ней скучаете?

— Вы это все знаете, все артисты скучают. Я не единственная, и это не придумано. Есть такая поговорка: «Привычка — вторая натура». Так же для артиста — выходить на сцену необходимость, не только привычка. Необходимость внутренняя, зов — иди еще попробуй. Ну вот у меня ножки разболелись, а все равно вышла, приехала попробовать еще раз.

— Если не секрет, что случилось с БКЗ «Октябрьский»? Все-таки нынешний зал почти в 10 раз меньше…

— Ничего не случилось, просто миллион с чем-то аренду мне не потянуть. Я не миллионерша, и у меня нет знакомых миллионеров, друзей, которые бы заплатили. Ну, вы могли бы заплатить за то, чтобы два часа отпеть, миллион с чем-то? Миллион триста, по-моему. Да простит меня «Октябрьский» зал, мне Эмма Васильевна (Лавринович, директор БКЗ «Октябрьский») объяснила, что это государственный зал, и не она назначает такую сумму. Ну, а Театр Эстрады — это моя история, здесь мы начинали с ансамблем Броневицкого после победы на Шестом всемирном фестивале в Москве в 1957 году. Первые концерты на профессиональной эстраде.

— Расскажите, пожалуйста, про сегодняшнюю программу, вы же лично ее составляете?

— Что может быть личного?! Есть песни. Я просто смотрю на них, какие заслужили выйти со мной на сцену, чтобы прозвучать. Каким-то я говорю: «Подождите, если даст Бог, еще будут концерты, потом будете и вы тоже присутствовать». Я воспринимаю мои песни как личности, как человечки. Сегодня будут хорошие песни, как всегда. Плохих не пою.

Ранее сообщалось, что выступление Эдиты Пьехи под вопросом — в апреле певица попала в больницу с сильнейшей простудой. Позже она сообщила, что у нее обнаружили сахарный диабет, однако заявила: «Умирать не собираюсь!». Планировалось, что Пьеха даст большой концерт в день своего рождения в БКЗ «Октябрьский», однако аренда зала оказалась певице не по карману.