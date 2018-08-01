Стала известна программа XIII Международного фестиваля «Звёзды на Байкале»

Стала известна программа XIII Международного фестиваля «Звёзды на Байкале», которая до этого держалась в строгом секрете. В этом году иркутян ждут встречи с Владимиром Спиваковым и национальным филармоническим оркестром России, Александром Сладковским и государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан, дипломанты и лауреаты II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, оперной певицей Хиблой Герзмава , и другими уже известными и только начинающими звёздами классической музыки.

Конечно, на фестивале выступит его художественный руководитель Денис Мацуев , и иркутский губернаторский симфонический оркестр под руководством Илмара Лапиньша , и совсем юные музыканты.

Кроме музыкальных концертов поклонников «Звёзд на Байкале» ждёт спектакль «Неизвестный друг», в котором играет актриса Ксения Раппопорт , а также музыкально-театрализованное представление по произведениям Валентина Распутина «Я никак не привыкну к себе», автор которого иркутянка Диана Шнурова.

В этом году специальным гостем фестиваля — по личному приглашению Дениса Мацуева — станет Эмир Кустурица , прославленный сербский кинорежиссёр Иркутяне познакомятся с ещё одним творческим талантом этого удивительного человека — музыкальным. 12 сентября, в день закрытия фестиваля, он выступит в составе фолк-рок-группы «The No Smoking Orchestra». Это будет концерт в формате опен эйр — на набережной Ангары возле памятника Александру III, сразу после официального закрытия фестиваля в музтеатре. Предположительно концерт начнётся в 22 часа. Кроме этого, организаторы планируют провести творческую встречу с Кустурицей для иркутских режиссёр и студентов творческих специальностей.

В дни фестиваля также пройдёт традиционный благотворительный аукцион «Нота До» и футбольный матч звёзд с иркутянами.