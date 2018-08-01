Ещё
Стала известна программа XIII Международного фестиваля «Звёзды на Байкале»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Стала известна программа XIII Международного фестиваля «Звёзды на Байкале» 

АиФ Иркутск 7 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Стала известна программа XIII Международного фестиваля «Звёзды на Байкале», которая до этого держалась в строгом секрете. В этом году иркутян ждут встречи с Владимиром Спиваковым и национальным филармоническим оркестром России, Александром Сладковским и государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан, дипломанты и лауреаты II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, оперной певицей Хиблой Герзмава, и другими уже известными и только начинающими звёздами классической музыки.
Конечно, на фестивале выступит его художественный руководитель Денис Мацуев, и иркутский губернаторский симфонический оркестр под руководством Илмара Лапиньша, и совсем юные музыканты.
Кроме музыкальных концертов поклонников «Звёзд на Байкале» ждёт спектакль «Неизвестный друг», в котором играет актриса Ксения Раппопорт, а также музыкально-театрализованное представление по произведениям Валентина Распутина «Я никак не привыкну к себе», автор которого иркутянка Диана Шнурова.
В этом году специальным гостем фестиваля — по личному приглашению Дениса Мацуева — станет Эмир Кустурица, прославленный сербский кинорежиссёр Иркутяне познакомятся с ещё одним творческим талантом этого удивительного человека — музыкальным. 12 сентября, в день закрытия фестиваля, он выступит в составе фолк-рок-группы «The No Smoking Orchestra». Это будет концерт в формате опен эйр — на набережной Ангары возле памятника Александру III, сразу после официального закрытия фестиваля в музтеатре. Предположительно концерт начнётся в 22 часа. Кроме этого, организаторы планируют провести творческую встречу с Кустурицей для иркутских режиссёр и студентов творческих специальностей.
В дни фестиваля также пройдёт традиционный благотворительный аукцион «Нота До» и футбольный матч звёзд с иркутянами.
АиФ Иркутск: последние новости
Выступление «Агаты Кристи» на «Нашествии» стало последним в карьере группы В Усольском районе отпразднуют День мамонта Графику Пабло Пикассо представят в Иркутске
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение