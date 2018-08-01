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Омский симфонический оркестр сыграет Егора Летова под открытым небом
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Омский симфонический оркестр сыграет Егора Летова под открытым небом 

Омск Здесь 8 часов назад
Фото: Омск Здесь
После успешно проведенных «Симфопарка» и «ДжазПарка», посетителями которого стали тысячи человек, началась подготовка к третьему, завершающему летний сезон опен-эйров «СимфоРокПарку». Омская филармония готовится к очередному опен-эйру — «СимфоРокПарку», который состоится 18 августа. На концерте омичам представят необычные симфороковые обработки хитов и авторские композиции.
В рамках опен-эйра Омская филармония решила сделать подарок омичам и повторить концерт «Симфооборона», который был презентован в феврале этого года в Концертном зале. Музыкальная программа состояла из репертуара легенды омского рока Егора Летова в исполнении Омского академического симфонического оркестра под управлением Дмитрия Васильева.
Напомним, что третий масштабный опен-эйр этого лета снова пройдет в парке на Королева 18 августа. Марафон музыки будет проходить с 12:30 до 22:00. Завершит фестиваль музыки Омский академический симфонический оркестр, который выйдет на главную сцену в 20:30.
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