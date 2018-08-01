Ещё
Красивые сибирячки со скрипками записали в горах клип про гармонию с космосом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Красивые сибирячки со скрипками записали в горах клип про гармонию с космосом 

ngs.ru 7 часов назад
Фото: ngs.ru
Известная новосибирская группа Silenzium анонсировала новый видеоклип — на этот раз сибирячки предстанут в образе людей из будущего.
«После последних двух клипов (кавер на Rammstein и реп-композиция) захотелось прочистить чакры и создать что-то действительно красивое, вдохновляющее и возвышающее. Клип посвящен природе, йоге, медитации, самосовершенствованию. В нем нет сюжета, но много образности. Мы записали собственную кавер-версию композиции Gregorian — «Moment of Peace». Название говорит само за себя — это точка покоя сознания, точка равновесия и гармонии с космосом», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в социальной сети «ВКонтакте» руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.
Девушка рассказала, что на создание проекта её вдохновил йог и монах из Барнаула Дада Саднанда, чьим последователем она является.
«Собственно клип посвящен ему, хотя он не в курсе. Съемки проходили в Онгудайском районе Республики Алтай. Очень помогли финансово наши поклонники, сами бы мы не осилили. Некоторые даже сделали это инкогнито, просто перечислив деньги нам на карту! В клипе помимо нас снялся Алексей Суховей — тринадцатилетний мальчик из Новосибирска — победитель первенства Европы по ушу. Надеемся клип получится и вдохновляющий и красота спасет мир!» — добавила Наталья Григорьева.
Сейчас клип находится в стадии монтажа и сведения. Релиз намечен на август этого года.
Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный металл.
Осенью 2017 года группа Silenzium выпустила клип на песню американской рок-группы Kiss «I Was Made For Lovin' You». Чтобы наложить девушкам специфический грим для съёмок, визажисту понадобилось около трёх часов.
ngs.ru: последние новости
Наши могут: 5 российских сериалов, которые надо смотреть Сыр и водка на столе: в Новосибирске появятся рюмочная Григория Лепса и ресторан Аркадия Новикова Подмели и выпили: новосибирцы научились варить пиво с городской пылью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение