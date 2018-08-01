Красивые сибирячки со скрипками записали в горах клип про гармонию с космосом

Известная новосибирская группа Silenzium анонсировала новый видеоклип — на этот раз сибирячки предстанут в образе людей из будущего.

«После последних двух клипов (кавер на Rammstein и реп-композиция) захотелось прочистить чакры и создать что-то действительно красивое, вдохновляющее и возвышающее. Клип посвящен природе, йоге, медитации, самосовершенствованию. В нем нет сюжета, но много образности. Мы записали собственную кавер-версию композиции Gregorian — «Moment of Peace». Название говорит само за себя — это точка покоя сознания, точка равновесия и гармонии с космосом», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в социальной сети «ВКонтакте» руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева

Девушка рассказала, что на создание проекта её вдохновил йог и монах из Барнаула Дада Саднанда, чьим последователем она является.

«Собственно клип посвящен ему, хотя он не в курсе. Съемки проходили в Онгудайском районе Республики Алтай. Очень помогли финансово наши поклонники, сами бы мы не осилили. Некоторые даже сделали это инкогнито, просто перечислив деньги нам на карту! В клипе помимо нас снялся Алексей Суховей — тринадцатилетний мальчик из Новосибирска — победитель первенства Европы по ушу. Надеемся клип получится и вдохновляющий и красота спасет мир!» — добавила Наталья Григорьева.

Сейчас клип находится в стадии монтажа и сведения. Релиз намечен на август этого года.

Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный металл.

Осенью 2017 года группа Silenzium выпустила клип на песню американской рок-группы Kiss «I Was Made For Lovin' You». Чтобы наложить девушкам специфический грим для съёмок, визажисту понадобилось около трёх часов.