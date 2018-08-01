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«МегаФон» и Усадьба Jazz: скорость для жизни, музыка для души
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«МегаФон» и Усадьба Jazz: скорость для жизни, музыка для души 

АиФ Санкт-Петербург 7 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
«МегаФон», выступая телеком-партнером фестиваля Усадьба Jazz, обеспечил его гостей надежной связью и скоростным мобильным интернетом, а также приготовил интересные активности.
В субботу, 28 июля, на Елагином острове вновь состоялся, пожалуй, самый известный российский джазовый фестиваль Усадьба Jazz, который посетили 9 500 человек. Все гости смогли не только насладиться музыкой в исполнении любимых музыкантов, но и поучаствовать в активностях «МегаФона», созданных специально для фестиваля.
В этот раз абоненты «МегаФона» были особенно активны: за время фестиваля голосовой трафик увеличился в три раза по сравнению с обычным субботним днем, а трафик передачи данных был в пять раз больше обычного, при этом пиковая нагрузка пришлась на шесть часов вечера, когда абоненты прокачали в семь раз больше, чем в любую другую субботу.
Для всех гостей на площадке «МегаФона» была открыта лаунж-зона, здесь же можно было подзарядить мобильный телефон, сфотографироваться на память в антураже необычной музыкальной фотозоны и даже поучаствовать в мастер-классе по игре на терменвоксе — уникальном бесконтактном инструменте.
Кроме того, абоненты «МегаФона» могли приобрести билеты на open air со скидкой 10%, а на самом фестивале воспользоваться локером для хранения вещей и провести день налегке.
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