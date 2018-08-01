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Как Шон Мендес удивит Джастина Бибера?
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Как Шон Мендес удивит Джастина Бибера? 

Popcake.tv 7 часов назад
Фото: Popcake.tv
Вот это новость: канадский поп-исполнитель Шон Мендес приглашён на свадьбу, которую ждёт практически весь мир. Думаю, вы, конечно же, догадались, что речь идёт о бракосочетании Джастина Бибера и Хейли Болдуин.
«Я ещё не думал о том, что подарить возлюбленным, но, я безумно рад за них», — рассказал Шон. Музыканту, конечно же, придётся придумать, чем же удивить Джастина и Хейли. Думаю, Мендес займётся этим вопросом сразу после того, как спадёт ажиотаж вокруг его нового музыкального альбома, который сейчас буквально взрывает музыкальные чаты.
А как вы думаете, что же подарит Шон своему приятелю? Узнаем совсем скоро.
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