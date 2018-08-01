Как Шон Мендес удивит Джастина Бибера?

«Я ещё не думал о том, что подарить возлюбленным, но, я безумно рад за них», — рассказал Шон. Музыканту, конечно же, придётся придумать, чем же удивить Джастина и Хейли. Думаю, Мендес займётся этим вопросом сразу после того, как спадёт ажиотаж вокруг его нового музыкального альбома, который сейчас буквально взрывает музыкальные чаты.

А как вы думаете, что же подарит Шон своему приятелю? Узнаем совсем скоро.