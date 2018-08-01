При поддержке Ростеха состоится «Опера в Херсонесе»

С 4 по 12 августа 2018 года на территории древнего города Херсонес Таврический пройдет II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе». Событие организовано при поддержке Госкорпорации Ростех

Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» впервые состоялся в августе 2017 года. В течение трех дней на фоне античного города-музея, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО , звездами российской и мировой оперы были исполнены бессмертные музыкальные произведения. «Опера в Херсонесе» стала новым знаковым событием среди российских фестивалей классического искусства.

«Проект «Опера в Херсонесе» в этом году задает себе новую высокую планку, подготовив программу, которая расширилась как жанрово, так и географически. Концептуально, она станет живой историей становления классического искусства, отражая ключевые вехи его развития и раскрывая Россию, как часть большой европейской культуры», — рассказывает глава оргкомитета фестиваля «Опера в Херсонесе» Олег Беркович

4 августа, в день, посвященный Году русского балета, зрителей ждет выступление звезд мирового балета, которые исполнят партии из легендарных европейских постановок — «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро», « Дон Кихот ».

10 августа музыкальная программа откроется оперой «Дидона и Эней» Генри Перселла в постановке московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова, либретто которой основано на четвертой книге «Энеиды» Вергилия.

Заключительный день — 12 августа — подарит слушателям великую русскую оперу П. И. Чайковского « Евгений Онегин ». Произведение будет исполнено ведущим составом театра «Новая опера», получившим за постановку национальную театральную премию «Золотая маска».

В программу летнего музыкального фестиваля также войдут два камерных концерта в амфитеатре Херсонеса Таврического — «Два века русского романса» и «Танго вокруг света» в исполнении колумбийца Дмитрия Риберо-Феррейра.