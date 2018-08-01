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При поддержке Ростеха состоится «Опера в Херсонесе»
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При поддержке Ростеха состоится «Опера в Херсонесе» 

Ростех 6 часов назад
Фото: Ростех
С 4 по 12 августа 2018 года на территории древнего города Херсонес Таврический пройдет II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе». Событие организовано при поддержке Госкорпорации Ростех.
Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» впервые состоялся в августе 2017 года. В течение трех дней на фоне античного города-музея, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО, звездами российской и мировой оперы были исполнены бессмертные музыкальные произведения. «Опера в Херсонесе» стала новым знаковым событием среди российских фестивалей классического искусства.
Концерты и выступления в рамках фестиваля посетило более 3000 человек. На мероприятии присутствовали президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский.
«Проект «Опера в Херсонесе» в этом году задает себе новую высокую планку, подготовив программу, которая расширилась как жанрово, так и географически. Концептуально, она станет живой историей становления классического искусства, отражая ключевые вехи его развития и раскрывая Россию, как часть большой европейской культуры», — рассказывает глава оргкомитета фестиваля «Опера в Херсонесе» Олег Беркович.
4 августа, в день, посвященный Году русского балета, зрителей ждет выступление звезд мирового балета, которые исполнят партии из легендарных европейских постановок — «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот».
10 августа музыкальная программа откроется оперой «Дидона и Эней» Генри Перселла в постановке московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова, либретто которой основано на четвертой книге «Энеиды» Вергилия.
11 августа состоится международный гала-концерт. На сцене фестиваля прозвучат лучшие оперные арии из европейских и отечественных произведений XVIII-XIX веков в исполнении зарубежных и российских певцов, среди которых — Мелани Динер (Германия), Оксана Шилова (Мариинский театр), Валерия Мела (Италия), Сергей Радченко (Большой театр), Дмитрий Риберо-Феррейра (Россия-Колумбия-США), Ольга Толкмит (Геликон-опера), Валерий Алексеев (Большой театр), Артем Крутько (Московский театр «Новая Опера»).
Заключительный день — 12 августа — подарит слушателям великую русскую оперу П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Произведение будет исполнено ведущим составом театра «Новая опера», получившим за постановку национальную театральную премию «Золотая маска».
В программу летнего музыкального фестиваля также войдут два камерных концерта в амфитеатре Херсонеса Таврического — «Два века русского романса» и «Танго вокруг света» в исполнении колумбийца Дмитрия Риберо-Феррейра.
Событие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства города Севастополя, Госкорпорации Ростех, холдинга «Вертолеты России», медиагруппы «Красный квадрат» и Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история».
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