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В Херсонесе на фестивале выступят звезды мирового балета и оперы
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В Херсонесе на фестивале выступят звезды мирового балета и оперы 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Звезды мирового балета и оперы выступят на II Международном музыкальном фестивале «Опера в Херсонесе», сообщили организаторы мероприятия.
Фестиваль пройдет с 4 по 12 августа на территории древнего города Херсонес Таврический (Севастопольский регион).
"Проект «Опера в Херсонесе» в этом году задает себе новую высокую планку, подготовив программу, которая расширилась как жанрово, так и географически. Концептуально, она станет живой историей становления классического искусства, отражая ключевые вехи его развития и раскрывая Россию как часть большой европейской культуры", — сказал глава оргкомитета Олег Беркович.
В день, посвященный Году русского балета, 4 августа, зрителей ждет выступление звезд мирового балета, которые исполнят партии из балетов «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро», "Дон Кихот".
На сцене во время международного гала-концерта 11 августа прозвучат оперные арии в исполнении зарубежных и российских исполнителей. Среди них — Мелани Динер (Германия), Оксана Шилова (Мариинский театр), Валерия Мела (Италия), Сергей Радченко (Большой театр), Дмитрий Риберо-Феррейра (Россия-Колумбия-США), Ольга Толкмит (Геликон-опера), Валерий Алексеев (Большой театр), Артем Крутько (Московский театр «Новая Опера»).
В заключительный день фестиваля артисты московского театра «Новая опера» представят оперу Чайковского "Евгений Онегин".
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