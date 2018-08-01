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Вячеслав Жеребкин показал кадры со съемок нового клипа
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Вячеслав Жеребкин показал кадры со съемок нового клипа 

Russianshowbiz.info 6 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин показад видео, в котором катается на роликах по парку «Сокольники».
Артист отметил, что так необычно творческая группа снимает новый клип, который совсем скоро покажут поклонникам. Подписчики Жеребкина отметили, что 49-летний музыкант прекрасно выглядит и находится в отличной физической форме.
Кроме того, он показал, что не только уверенно стоит на роликовых коньках, но и умеет делать сложные фигуры. Фанаты сказали, что они всегда ждут от «На-На» свежие клипы, потому что музыканты подходят к делу основательно и стараются создавать не просто «проходные» видео, а настоящие шедевры, которые хочется пересматривать.
Читатели попросили рассказать, на какую песню будет новый клип — на известный хит или какую-то новинку, но Жеребкин предпочел оставить вопрос без ответа и сохранить тайну.
Снимаем клип, вы ждёте? #бариалибасов #мишаигонин #воваполитов #ленясемидьянов #группанана #moscow #шоубиз #музыка #концерт @friends_club_nana #сми #клип #ролики #съёмки
Публикация отВячеслав Жеребкин (@zherebkin_nana)
31 Июл 2018 в 6:39 PDT
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