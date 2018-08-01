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Яхта, горячий песок и жаркие танцы под дождем: Антон Лаврентьев рассказал историю любви с участницей «Холостяка» Ульяной Пылаевой
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Яхта, горячий песок и жаркие танцы под дождем: Антон Лаврентьев рассказал историю любви с участницей «Холостяка» Ульяной Пылаевой 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
Антон Лаврентьев показал новый полный страсти видеоклип на трек «Океан».
Музыкант Антон Лаврентьев представил свой новый клип на песню, записанную совместно с Романом Бестселлером. В музыкальном клипе «Океан» партнершей Лавретьева стала красотка из шоу «Танцы» и «Холостяк» — Ульяна Пылаева. Она устроила жаркие танцы в пустыне и под проливным дождем с красавчиком и именно по ее героине тосковал Лаврентьев, стягивая рубашку на белоснежной яхте.
По задумке авторов, клип рассказывает историю о неуловимой любви и ее поиске. А о чем этот видеоролик для тебя?
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Фото:Instagram
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