Ещё
Концерт «Четыре саксофона и аккордеон» пройдет в музее-заповеднике
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Концерт «Четыре саксофона и аккордеон» пройдет в музее-заповеднике 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 4 часа назад
Фото: Борисовские пруды
«Четыре саксофона и аккордеон» — вот главные действующие лица нового концерта классической музыки музея-заповедника «Царицыно». Услышать, как звучит этот союз инструментов, можно в воскресенье, 5 августа.
Прелюдии Гершвина, мажоры Беринского, танго Пьяццоллы, «Метаморфозы» Лундквиста, песни Дауланда, сонатина Тамарина, «Маленький мюз» Гальяно и «Танец с саблями» Хачатуряна, — все это прозвучит в Баженовском зале Большого дворца.
Однако концерт необычен. Исполнять произведения классиков и современников будет уникальный инструментальный дуэт «SaxAkkord Duo». Странная метаморфоза: на сцене только два музыканта — Иван Дыма и Арсений Строковский, а инструментов шесть: аккордеон, саксофон-сопрано, саксофон-альт, саксофон-тенор, саксофон-баритон и фортепиано.
Начнется концерт в 16:00.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
Международный день светофора отметят в местной библиотеке День кошек отпразднуют в местной библиотеке «Дачное Царицыно»: фестиваль искусств пройдет в музее-заповеднике
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение