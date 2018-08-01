Концерт «Четыре саксофона и аккордеон» пройдет в музее-заповеднике

«Четыре саксофона и аккордеон» — вот главные действующие лица нового концерта классической музыки музея-заповедника «Царицыно». Услышать, как звучит этот союз инструментов, можно в воскресенье, 5 августа.

Прелюдии Гершвина, мажоры Беринского, танго Пьяццоллы, «Метаморфозы» Лундквиста, песни Дауланда, сонатина Тамарина, «Маленький мюз» Гальяно и «Танец с саблями» Хачатуряна, — все это прозвучит в Баженовском зале Большого дворца.

Однако концерт необычен. Исполнять произведения классиков и современников будет уникальный инструментальный дуэт «SaxAkkord Duo». Странная метаморфоза: на сцене только два музыканта — Иван Дыма и Арсений Строковский, а инструментов шесть: аккордеон, саксофон-сопрано, саксофон-альт, саксофон-тенор, саксофон-баритон и фортепиано.

Начнется концерт в 16:00.