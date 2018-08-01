Ямальские стройотрядовцы споют на легендарной «Знаменке»

Ямальцы примут участие во Всероссийском фестивале песни студенческих отрядов «Знаменка». С 3 по 5 августа мероприятие пройдет в Свердловской области на берегу реки Пышма, недалеко от села Знаменское.

В фестивале примут участие более 5 тыс. человек со всей России. Ямал представят бойцы студенческих стройотрядов «Ямал», «Феникс» и «Включайся», — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Сотрудник штаба Ямальского регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Ксения Файнштейн примет участие в конкурсной программе фестиваля с песней собственного сочинения.

Три дня фестиваля будут насыщены различными музыкальными мероприятиями: пройдет концерт лауреатов прошлых лет, конкурс авторской песни среди молодых коллективов и отдельно среди ветеранов движения, рок-концерт, викторина для любителей русскоязычных песен, выступление приглашенного коллектива. Помимо песен и интересных встреч гостей ждут спортивные соревнования и множество творческих и художественных конкурсов: боди-арт, граффити, танцы на траве, запуск самодельных моделей кораблей и судов на радиоуправлении.

Отметим, фестиваль песни «Знаменка» проводят с 1978 года для сохранения и преумножения нравственных, культурных, спортивных достижений студенческих отрядов, формирование активной гражданской позиции молодежи.