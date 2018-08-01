Ещё
III Всероссийский фестиваль гармонистов пройдет под Челябинском
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

III Всероссийский фестиваль гармонистов пройдет под Челябинском 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Более 100 известных музыкантов примут участие в организованном южноуральским народным ансамблем «Митрофановна» III Всероссийском фестивале гармонистов «В гостях у „Митрофановны“ в Сосновском районе, — передает корреспондент „АиФ-Челябинск“ со ссылкой на пресс-службу администрации района.
Форум гармонистов стал продолжением певческих и исполнительских традиций народного творчества Южного Урала. Именно здесь живет заслуженный работник культуры России Геннадий Зыков, здесь состоялся как поэт Виталий Селенский, здесь родились такие вокальные коллективы, как „Митрофановна“ и „Бедовые ребята“, здесь дал новую жизнь народной песне „Никто тебя не любит так, как я“ Николай Вивчерук. На сосновской земле Геннадий Заволокин снимал телевизионную передачу „Играй, гармонь“, а Виталий Вольфович название своей авторской передачи „Искры камина“ позаимствовал из одноименной песни мужского вокального коллектива „Бедовые ребята“. С третьего по пятое августа фестиваль соберет российских поклонников душевной музыки и песен. Впервые в Сосновском районе выступят народная артистка России, солистка государственного академического ансамбля народных инструментов „Россия“ Надежда Крыгина и заслуженная артистка России Ольга Четоева из Москвы. В концертах примут участие гармонисты из Республики Казахстан Юрий Бакай и Алексей Колоденко. „Народный гармонист России“ Алексей Симонов приедет из Владимирской области, девичий вокальный коллектив „Цветень“ из Санкт-Петербурга порадует новым репертуаром. Украшением праздника станет выступление молодого и перспективного коллектива фольклорной песни „ДоброЯр“ из Ярославля.
По словам бессменного руководителя ансамбля „Митрофановна“ Геннадия Зыкова, впервые на фестивале выступят дети, предпочитающие гармонь современным электронным гаджетам.
Открытие форума пройдет третьего августа в 18.00 в ДК поселка Кременкуль, четвертого августа в 12.00 состоится концерт в ДК поселка Рощино, а в 17.00 — концерт в РДК села Долгодеревенское, пятого августа в 12.00 концерт пройдет в ДК Железнодорожников Челябинска, а в 18.00 праздник завершится в ДК поселка Полетаево.
АиФ: последние новости
Возьми кота домой: Каспер Театр здесь и сейчас. Что нового происходит в театральной жизни Челябинска В Каслинском районе отмечена вспышка менингита
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение