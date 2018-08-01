III Всероссийский фестиваль гармонистов пройдет под Челябинском

Более 100 известных музыкантов примут участие в организованном южноуральским народным ансамблем «Митрофановна» III Всероссийском фестивале гармонистов «В гостях у „Митрофановны“ в Сосновском районе, — передает корреспондент „АиФ-Челябинск“ со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Форум гармонистов стал продолжением певческих и исполнительских традиций народного творчества Южного Урала. Именно здесь живет заслуженный работник культуры России Геннадий Зыков, здесь состоялся как поэт Виталий Селенский, здесь родились такие вокальные коллективы, как „Митрофановна“ и „Бедовые ребята“, здесь дал новую жизнь народной песне „Никто тебя не любит так, как я“ Николай Вивчерук. На сосновской земле Геннадий Заволокин снимал телевизионную передачу „Играй, гармонь“, а Виталий Вольфович название своей авторской передачи „Искры камина“ позаимствовал из одноименной песни мужского вокального коллектива „Бедовые ребята“. С третьего по пятое августа фестиваль соберет российских поклонников душевной музыки и песен. Впервые в Сосновском районе выступят народная артистка России, солистка государственного академического ансамбля народных инструментов „Россия“ Надежда Крыгина и заслуженная артистка России Ольга Четоева из Москвы. В концертах примут участие гармонисты из Республики Казахстан Юрий Бакай и Алексей Колоденко. „Народный гармонист России“ Алексей Симонов приедет из Владимирской области, девичий вокальный коллектив „Цветень“ из Санкт-Петербурга порадует новым репертуаром. Украшением праздника станет выступление молодого и перспективного коллектива фольклорной песни „ДоброЯр“ из Ярославля.

По словам бессменного руководителя ансамбля „Митрофановна“ Геннадия Зыкова, впервые на фестивале выступят дети, предпочитающие гармонь современным электронным гаджетам.

Открытие форума пройдет третьего августа в 18.00 в ДК поселка Кременкуль, четвертого августа в 12.00 состоится концерт в ДК поселка Рощино, а в 17.00 — концерт в РДК села Долгодеревенское, пятого августа в 12.00 концерт пройдет в ДК Железнодорожников Челябинска, а в 18.00 праздник завершится в ДК поселка Полетаево.