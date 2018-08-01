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Стихи и живая музыка: «Sолома» соберет всех творческих людей
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Стихи и живая музыка: «Sолома» соберет всех творческих людей 

Мир24 4 часа назад
В Москве 17:00 до 22:00 субботы, 4 августа, пройдет литературно-музыкальный фестиваль «Sолома», сообщается на портале М24.
«Sолома» пройдет уже в четвертый раз, и за три предыдущих года гостями фестиваля стали более десяти тысяч человек, большинство из которых — творческие люди: художники, фотографы, поэты, музыканты, а также те, кто просто любит культурный отдых под открытым небом.
Организаторы обещают гостям душевную атмосферу и возможность заявить о своем творчестве. Специально для фестиваля в саду «Эрмитаж» будет организована стильная деревня, которая встретит участников запахом свежескошенной травы и сена, уютным декором и фотозонами.
В «Открытом микрофоне» любой желающий сможет прочитать свои стихи или прозу, выступить с профессиональными актерами и музыкантами.
Участников фестиваля также ждет обширная музыкальная программа, тематические творческие мастер-классы, в том числе по живописи, и буккроссинг.
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