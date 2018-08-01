В клипе на новую песню группы ДДТ снялся ростовский актер 

Сергей Борисов сыграл в клипе полицейского
Новый клип группы ДДТ на песню «Уездный город» появился накануне на официальной странице коллектива в Facebook. Одну из главных ролей в нем сыграл донской актер Сергей Борисов. Он исполнил роль полицейского. Актер рассказал корреспонденту 161.ru, как проходили съемки. — Мне позвонил режиссер клипа Андрей Сафронов и предложил поучаствовать. Было очень приятно работать с ним и Юрием Шевчуком. На съемочной площадке царила уютная атмосфера. Съемки эпизодов с моим участием длились всего неделю. В клипе есть автомобиль с ростовскими номерами. Но это вышло случайно — никто не планировал и специально номера не подбирал. Машину одолжил для съемок кто-то из съемочной группы, — рассказал 161.ru Борисов.
В ролике можно увидеть автомобиль с ростовскими номерами
Не так давно завершились съемки сериала «Годунов», в котором Сергей сыграл одну из ролей. К слову, самого Годунова сыграл Сергей Безруков. В скором времени он начнет работу над проектом «9 жизней». — Это рабочее название сериала. Как он будет называться в итоге, я пока не знаю. Сериал о криминале и любви. Но больше о любви, — добавил актер. Очень любопытна биография Борисова. До начала актерской карьеры мужчина 13 лет проработал инспектором ГИБДД. Актером Борисов стал случайно. Он подвозил кинорежиссера Ангелину Никонову, которая предложила ему сыграть главную роль в фильме «Портрет в сумерках». Кроме этой картины, Борисова можно увидеть в известных фильмах «Нелюбовь» и «Левиафан» Андрея Звягинцева.