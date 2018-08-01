Гид: кого слушать на фестивале Rhymes Show?

Масштабный рэп-опенэйр выбрали панчлайном 5 августа и Музей уличного искусства — четко и по делу зачитываем, кого на нем стоит послушать.

ATL Солипсизм творчества рэпера из Чувашии можно емко описать строчкой из его же трека: «Прямо на моей могиле танцуйте». Шаманские рейвы и образность, будто выписанная со страниц книг Лавкрафта и Хантера Томпсона, — еще одна характеристика хитов Сергея Круппова. Feduk

Музыкант много лет записывал самый обыкновенный рэп (его главная ранняя песня — «Околофутбола»), потом выпустил совместный с Элджеем трек «Розовое вино» и познакомился с миром хаус-рэпа. А тот, в свою очередь, открыл Feduk для широкой аудитории. Скажи кто-нибудь год назад, что он станет звездой масштабов «Вечернего Урганта», — вам бы рассмеялись в лицо. ЛСП Белорусская группа во главе с Олегом Савченко в 2017-м выпустила альбом Tragic City, который окончательно утвердил их в статусе больших рэп-звезд. Трэп-хит «Монетка»и душераздирающий сингл «Тело» идеально отражают главные сильные стороны «ЛСП»: баланс между легкими прилипчивыми треками и тяжелыми поэтичными песнями. За последний год группа стала трио, в котором Олега поддерживают его давний соратник Den Hawk и мультиинструменталист Петр Клюев , — еще один участник бэнда, Рома Англичанин Сащеко, трагически погиб год назад в Петербурге.

«Пошлая Молли»

Украинская группа год назад появилась буквально из ниоткуда с полным постиронии альбомом «8 способов как бросить дрочить». Вписки, алкоголь, секс и собранный на коленке электро-поп-панк — как оказалось, сегодняшним школьникам не хватало именно таких песен.

Pyrokinesis и Sted. d Однократные фиты больше не хайп — живущие в Петербурге физик-романтик Андрей Пирокинезис (аkа Pyrokinesis) и лирик-битмейкер Федор Логвинов (Sted. d) сыграют совместный сет фирменного сумеречного хип-хопа. Obladaet

Базирующийся в Петербурге Назар Вотяков записывает ультрамодный рэп — в его песнях переводные бренды сочетаются с дронами и по-прежнему популярной кибертематикой. К лету 2018-го он окончательно освоился на крупных площадках, и без него сложно представить любое значительное рэп-мероприятие. Также в лайн-апе:

Markul — артист объединения Оксимирона Booking Machine, который удачно балансирует между классическим рэпом и заигрываниями с поп-сценой.

Gone. Fludd — следующая большая звезда, у которого в этом году вышел альбом Boys Don't Cry, получивший платиновый статус.

Вышедший из рэп-тусовки «Закат 99.1» Lizer сейчас делает музыку, которая ближе к эмо-року второй половины нулевых (если вам не хватает максималистских песен про разбитое сердце, послушайте его новый альбом Teenage Love).

Петербуржец Жак-Энтони, который специализируется на бравадистом раскачивающем рэпе.

А также дуэт SidxRam и Velial Squad — для тех, кому в музыке не хватает абсурда и агрессии. Текст: Алексей Горбаш