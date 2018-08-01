Ансамбль «Виват» выступил с концертом в ЦСО «Алтуфьевский»

Концерт «Ах, оперетта, море музыки и света» прошел в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». С творческой программой выступили артисты московского ансамбля «Виват» под руководством Светланы Петровой

— Многообразная палитра вокальных, драматических и танцевальных сцен вызвала восторженный отклик и незабываемое впечатление у благодарного зрителя, — отметили в отделении дневного пребывания центра.

Напомним, филиал «Алтуфьевский» находится по адресу Путевой пр-д, д. 20, корп. 2. (ис)