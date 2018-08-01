Ещё
Ансамбль «Виват» выступил с концертом в ЦСО «Алтуфьевский»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Ансамбль «Виват» выступил с концертом в ЦСО «Алтуфьевский» 

Управа Алтуфьевского района 3 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Концерт «Ах, оперетта, море музыки и света» прошел в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». С творческой программой выступили артисты московского ансамбля «Виват» под руководством Светланы Петровой.
— Многообразная палитра вокальных, драматических и танцевальных сцен вызвала восторженный отклик и незабываемое впечатление у благодарного зрителя, — отметили в отделении дневного пребывания центра.
Напомним, филиал «Алтуфьевский» находится по адресу Путевой пр-д, д. 20, корп. 2. (ис)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Музыкально-эстетический центр Алтуфьева представил район на окружном смотре городского фестиваля творчества Лауреат всероссийских вокальных конкурсов Ирина Введенская выступила в Алтуфьеве Саксофонист из консерватории Чайковского выступил с концертом в Алтуфьеве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение