Военный оркестр России приедет в Кузьминки 

К музыкальному марафону программы «Военные оркестры в парках» 4 августа присоединится парк «Кузьминки». В 17.00 на главной сцене парка выступит один из самых известных военных оркестров России — Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России.
Организаторами программы является дирекция фестиваля «Спасская башня», при поддержке Минобороны России и Правительства Москвы. Концерт в парке «Кузьминки» станет прекрасным продолжением Дня Военно-Морского Флота — праздника силы и доблести российского флота.
Вход свободный. (ис)