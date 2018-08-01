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Военный оркестр России приедет в Кузьминки
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Военный оркестр России приедет в Кузьминки 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
К музыкальному марафону программы «Военные оркестры в парках» 4 августа присоединится парк «Кузьминки». В 17.00 на главной сцене парка выступит один из самых известных военных оркестров России — Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России.
Организаторами программы является дирекция фестиваля «Спасская башня», при поддержке Минобороны России и Правительства Москвы. Концерт в парке «Кузьминки» станет прекрасным продолжением Дня Военно-Морского Флота — праздника силы и доблести российского флота.
Вход свободный. (ис)
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