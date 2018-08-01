Военный оркестр России приедет в Кузьминки

К музыкальному марафону программы «Военные оркестры в парках» 4 августа присоединится парк «Кузьминки». В 17.00 на главной сцене парка выступит один из самых известных военных оркестров России — Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России.

Организаторами программы является дирекция фестиваля «Спасская башня», при поддержке Минобороны России Правительства Москвы . Концерт в парке «Кузьминки» станет прекрасным продолжением Дня Военно-Морского Флота — праздника силы и доблести российского флота.

Вход свободный. (ис)