Megogo бесплатно покажет прямую трансляцию НАШЕСТВИЯ

С 3 по 5 августа MEGOGO в разделе LIVE покажет выступления рок-звезд на сцене 2.0 НАШЕСТВИЯ. Это уникальная возможность погрузиться в масштабный музыкальный фестиваль и почувствовать себя его полноправным гостем. Все зрители MEGOGO смогут посмотреть трансляцию бесплатно.

MEGOGO уже второй год подряд транслирует фестиваль НАШЕСТВИЕ на весь мир, позволяя поклонникам русского рока ощутить энергетику живых выступлений любимых групп, не выходя из дома. На протяжении всех дней фестиваля на второй сцене НАШЕСТВИЯ выступят Stigmata, Гречка, Найк Борзов , Нервы, Гоша Куценко , Tequilajazzz, Нейромонах Феофан, Jane Air и десятки других известных музыкантов.

Для съемки задействуются сразу несколько камер, снимающих с разных точек, что позволит создать ощущение полного присутствия. В прошлом году трансляция НАШЕСТВИЯ на MEGOGO собрала почти 800 тыс. зрителей, а это в 4 раза больше тех, кто приехал непосредственно в Тверскую область на фестиваль.

НАШЕСТВИЕ — крупнейший фестиваль под открытым небом, который проводится уже 19 лет подряд. Каждый год под Тверью собирается около 200 тыс. людей, объединенных любовью к русской музыке. На сценах самого посещаемого фестиваля России выступают около сотни легендарных и молодых исполнителей.

MEGOGO дает возможность каждому быть в курсе важных и интересных событий Москвы, страны и мира. MEGOGO LIVE — масштабный проект видеосервиса, запущенный летом 2016 года. В разделе LIVE собраны трансляции лучших концертов, спортивных и киберспортивных соревнований, спектаклей, реалити-шоу и образовательных лекций, которые можно смотреть в любом месте на любом устройстве.