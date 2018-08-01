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В центре соцзащиты на Римского-Корсакова прозвучали песни советских композиторов
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В центре соцзащиты на Римского-Корсакова прозвучали песни советских композиторов 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Караоке-программа под названием «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» для жителей старшего возраста прошла в филиале «Отрадное» территориальногои центра социального обслуживания «Бабушкинский». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Участники мероприятия исполнили песни советских и современных композиторов, русские народные песни, такие как «Ромашки спрятались», «Лодочка», «Лучше нету того цвету», «Песнь о любви», «Смуглянка» и многие другие, — отметили в администрации филиала. — Пение — тот самый необходимый инструмент, позволяющий найти не только радость жизни, но и получить заряд бодрости от пения, значительно улучшив свое здоровье.
Там добавили, что программа проходила в рамках проекта мэра Москвы «Москоовсое долголетие».
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