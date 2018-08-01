В центре соцзащиты на Римского-Корсакова прозвучали песни советских композиторов

Караоке-программа под названием «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» для жителей старшего возраста прошла в филиале «Отрадное» территориальногои центра социального обслуживания «Бабушкинский». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Участники мероприятия исполнили песни советских и современных композиторов, русские народные песни, такие как «Ромашки спрятались», «Лодочка», «Лучше нету того цвету», «Песнь о любви», «Смуглянка» и многие другие, — отметили в администрации филиала. — Пение — тот самый необходимый инструмент, позволяющий найти не только радость жизни, но и получить заряд бодрости от пения, значительно улучшив свое здоровье.

Там добавили, что программа проходила в рамках проекта мэра Москвы «Москоовсое долголетие».